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Після паузи: з Харкова до Дергачів можна буде дістатися дизель-поїздом, графік

Суспільство 12:41   24.07.2026
Вікторія Яковенко
Після паузи: з Харкова до Дергачів можна буде дістатися дизель-поїздом, графік Фото: Олександр Гололобов

З 27 липня почне курсувати дизель-поїзд “Харків-Дергачі”, повідомив начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Він опублікував графік, який діятиме до 31 липня:

  • Nº 6021 Дергачі (05:37) – Харків-Пас (06:07)
  • Nº 6001 Дергачі (06:58) – Харків-Пас. (07:28)
  • Nº 6012 Харків-Пас. (17:17) – Дергачі (17:52)
  • Nº 6013 Дергачі (18:07) – Харків-Пас. (18:37)
  • Nº 6014 Харків-Пас. (19:06) – Дергачі (19:33)
  • Nº 6015 Дергачі (19:45) – Харків-Пас. (20:15)

Ранкові рейси з Харкова скасовано, уточнив Гололобов.

Нагадаємо, усі електрички сполученням Харків-Дергачі тимчасово скасували з 17 липня “через бойові дії, пошкодження інфраструктури та з технічних причин”. Строки відновлення маршруту кілька разів переносили.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2026 в 12:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 27 липня почне курсувати дизель-поїзд “Харків-Дергачі”, повідомив начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.".