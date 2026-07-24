Після паузи: з Харкова до Дергачів можна буде дістатися дизель-поїздом, графік
Фото: Олександр Гололобов
З 27 липня почне курсувати дизель-поїзд “Харків-Дергачі”, повідомив начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
Він опублікував графік, який діятиме до 31 липня:
- Nº 6021 Дергачі (05:37) – Харків-Пас (06:07)
- Nº 6001 Дергачі (06:58) – Харків-Пас. (07:28)
- Nº 6012 Харків-Пас. (17:17) – Дергачі (17:52)
- Nº 6013 Дергачі (18:07) – Харків-Пас. (18:37)
- Nº 6014 Харків-Пас. (19:06) – Дергачі (19:33)
- Nº 6015 Дергачі (19:45) – Харків-Пас. (20:15)
Ранкові рейси з Харкова скасовано, уточнив Гололобов.
Нагадаємо, усі електрички сполученням Харків-Дергачі тимчасово скасували з 17 липня “через бойові дії, пошкодження інфраструктури та з технічних причин”. Строки відновлення маршруту кілька разів переносили.