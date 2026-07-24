Після паузи: з Харкова до Дергачів можна буде дістатися дизель-поїздом, графік

З 27 липня почне курсувати дизель-поїзд “Харків-Дергачі”, повідомив начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Він опублікував графік, який діятиме до 31 липня:

Nº 6021 Дергачі (05:37) – Харків-Пас (06:07)

Nº 6001 Дергачі (06:58) – Харків-Пас. (07:28)

Nº 6012 Харків-Пас. (17:17) – Дергачі (17:52)

Nº 6013 Дергачі (18:07) – Харків-Пас. (18:37)

Nº 6014 Харків-Пас. (19:06) – Дергачі (19:33)

Nº 6015 Дергачі (19:45) – Харків-Пас. (20:15)

Ранкові рейси з Харкова скасовано, уточнив Гололобов.

Нагадаємо, усі електрички сполученням Харків-Дергачі тимчасово скасували з 17 липня “через бойові дії, пошкодження інфраструктури та з технічних причин”. Строки відновлення маршруту кілька разів переносили.