Поранені троє військових: версія конфлікту зі стріляниною у Харкові від ОТЦК

Троє військовослужбовців ТЦК отримали поранення та були доправлені до лікарні після подій у Слобідському районі Харкова вранці 23 липня, повідомили у Харківському обласному ТЦК та СП. Усім надають медичну допомогу.

У ОТЦК зазначили, що невідомий чоловік скоїв напад на військових ТЦК та представника поліції під час проведення заходів з оповіщення.

“З метою припинення протиправних дій та відвернення безпосередньої загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, поліцейський, відповідно до вимог чинного законодавства України, застосував табельну вогнепальну зброю, поранивши нападника в ногу… Керівництво Харківського ОТЦК та СП висловлює щиру вдячність поліцейському за професіоналізм, швидке реагування та плідну співпрацю”, – йдеться в публікації.

У ОТЦК додали: відповідно до ККУ, напад, образи, опір чи перешкоджання діяльності військовослужбовців матимуть наслідки, а порушники нестимуть кримінальну відповідальність.

Раніше в ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що 21 липня біля автовокзалу на Аерокосмічному проспекті в Харкові чоловік під час перевірки документів групою оповіщення погрожував поліцейським та співробітникам ТЦК ножем, після чого втік. За цим фактом його оголосили у розшук. Вранці 23 липня розшукуваного виявили у Слобідському районі. Під час спроби затримання він знову чинив опір: поранив ножем військовослужбовця ТЦК і намагався вдарити правоохоронця. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю, поранивши фігуранта в ногу.