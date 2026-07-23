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Сьогодні 23 липня 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   23.07.2026
Оксана Горун
Сьогодні 23 липня 2026: яке свято та день в історії

23 липня 811 року військо візантійського імператора Никифора I захопило столицю Першого Болгарського царства, але невдовзі було розгромлене. Ця дата 1093 року внесена в “Повість временних літ” як день поразки війська князя Святополка Ізяславича. У 1888-му в Києві встановили пам’ятник Богданові Хмельницькому.  У 1974-му в Греції повалили диктатуру “чорних полковників”. У 1982-му Міжнародна китобійна комісія прийняла рішення призупинити комерційний китобійний промисел. У 1990-му Леоніда Кравчука обрали головою Верховної Ради УРСР. У 2015 році NASA оголосило про відкриття планети Kepler-452b, яку називають “двоюрідною сестрою Землі” або “Землею 2.0”.

Свята та пам’ятні дати 23 липня

23 липня у світі – Всесвітній день китів та дельфінів.

Також сьогодні: Всесвітній день синдрому Шегрена.

23 липня в історії

23 липня 811 року військо візантійського імператора Никифора I захопило столицю Першого Болгарського царства — Пліску. Візантійці  розграбували місто, захопили скарбницю хана Крума та спустошили околиці. Проте радіти успіху їм довелося недовго. Уже 26 липня болгари помстилися – розгромили майже всю візантійську армію, загинув також імператор Никифор I. Середньовічні джерела описували, що хан Крум наказав зробити з черепа свого ворога келих, оздоблений сріблом.

“Похід Никифора до Болгарії описує “Хроніка 811 року”, яку також називають Дучєвим фрагментом — на честь її першого редактора.

“Згідно з текстом, надмірна самовпевненість Никифора призвела до того, що він допустив слабку дисципліну серед своїх солдатів та безпідставний руйнівний грабунок. Крум контратакував візантійський табір, коли солдати Никифора ще спали. Никифор загинув під час цього нападу, його син Ставракій був смертельно поранений, а більша частина його армії – вбита”, – відзначає історикиня Леонора Невілл у матеріалі для Cambridge University Press.

Імператора Візантії беруть у полон
Хан Крум захоплює Никифора в полон, ілюстрація з Манасієвої хроніки. Джерело: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A(2)-Fig07.jpg

23 липня 1093 року руське військо князя Святополка Ізяславича зазнало нищівної поразки від половців на річці Желянь (в урочищі поблизу Києва). Цей історичний епізод згаданий у “Повісті временних літ”. Докладніше.

23 липня 1888 року на Софійській площі у Києві урочисто відкрили пам’ятник Богдану Хмельницькому. Докладніше.

23 липня 1974 року в Греції повалили диктатуру “чорних полковників”.

23 липня 1982 року Міжнародна китобійна комісія (IWC) прийняла рішення призупинити комерційний китобійний промисел всіх видів та популяцій китів, починаючи з сезону 1985/1986 років. Докладніше.

23 липня 1990 року депутати Верховної Ради УРСР після відставки з посади голови ВР Володимира Івашка обрали головою Леоніда Кравчука. Докладніше.

Леонід Кравчук - архівне фото
Фото: mis.dp.ua

23 липня 2015 року NASA оголосило про відкриття планети Kepler-452b, яку називають “двоюрідною сестрою Землі” або “Землею 2.0”, оскільки вона максимально схожа на нашу планету. Докладніше.

Церковне свято 23 липня

23 липня вшановують пам’ять мучеників Трофима, Феофіла і з ними 13 мучеників. Також сьогодні – свято Почаївської ікони Божої Матері. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо ввечері туман, то завтра буде гарна погода.

Якщо туман зранку – буде багато грибів.

Якщо вранці немає роси – ввечері піде дощ.

Що не можна робити 23 липня

Не можна ламати або різати гілки калини.

Не можна їсти сиру калину.

Не можна довго спати та лінуватися.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 липня 811 року військо візантійського імператора Никифора I захопило столицю Першого Болгарського царства, але невдовзі було розгромлене".