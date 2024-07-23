Сьогодні 23 липня: яке свято та день в історії

23 липня 1990 року Леоніда Кравчука обрали головою Верховної Ради УРСР. У 1982-му Міжнародна китобійна комісія прийняла рішення призупинити комерційний китобійний промисел. У 1974-му в Греції повалили диктатуру “чорних полковників”. У 1888-му в Києві встановили пам’ятник Богдану Хмельницькому. 23 липня 1093 року внесено в “Повість временних літ” як день поразки війська князя Святополка Ізяславича.

Свята та пам’ятні дати 23 липня

23 липня у світі – Всесвітній день китів та дельфінів та Всесвітній день синдрому Шегрена.

23 липня в історії

23 липня 1093 року руське військо князя Святополка Ізяславича зазнало нищівної поразки від половців на річці Желянь (в урочищі поблизу Києва). Цей історичний епізод згаданий у “Повісті временних літ”. Детальніше.

23 липня 1888 року на Софійській площі у Києві урочисто відкрили пам’ятник Богдану Хмельницькому. Детальніше.

23 липня 1974 року в Греції повалили диктатуру “чорних полковників”. Після інспірованого хунтою перевороту на Кіпрі та введення на острів військ Туреччини нарада найстаріших політиків Греції усунула “полковників” від влади. Вони змушені були передати управління державою цивільному уряду. Самих колишніх глав держави спочатку засудили до страти, але згодом її замінили на довічне ув’язнення.

23 липня 1982 року Міжнародна китобійна комісія (IWC) прийняла рішення призупинити комерційний китобійний промисел всіх видів та популяцій китів, починаючи з сезону 1985/1986 років. Спочатку йшлося про тимчасову заборону, проте “призупинення” діє досі. Його часто називають “Мораторій на комерційний китобійний промисел”. Проте все не так просто й однозначно, як здається. Країни, в яких традиційно був розвинений китобійний промисел, очікували, що мораторій діятиме лише до того моменту, коли всі узгодять квоти на вилов тварин. Коли ж цього не сталося, заявили про національні традиції та почали виходити з IWC, щоб відновити лов китів. Першими це зробили Норвегія та Ісландія, а згодом – Японія.

“Останніми роками Норвегія та Ісландія почали промисловий вилов китів. Уряд Норвегії подав офіційне заперечення проти рішення про мораторій, коли він був запроваджений. Ісландія вийшла з IWC у 1992 році та знову приєдналася у 2002 році із застереженням щодо мораторію. При введенні мораторію Російська Федерація також зареєструвала заперечення, але не виконує його. Мораторій є обов’язковим для всіх інших членів IWC, — інформує офіційний сайт IWC. – Норвегія та Ісландія встановлюють власні обмеження на вилов, але повинні надавати Комісії інформацію про свій улов і відповідні наукові дані… Японія вийшла з IWC у 2019 році й того ж року почала комерційний вилов китів”.

Заборона на промислове винищення китів допомогла частково відновити популяції. Проте окремі види цих тварин досі під загрозою зникнення – зокрема через порушників мораторію. Саме про це покликаний нагадувати суспільству Всесвітній день китів та дельфінів, який відзначають 23 липня.

23 липня 1990 року депутати Верховної Ради УРСР після відставки з посади голови ВР Володимира Івашка обрали головою Леоніда Кравчука. Детальніше.

Церковне свято 23 липня

23 липня вшановують пам’ять мучеників Трофима, Феофіла і з ними 13 мучеників Вони постраждали під час гоніння на християн за часів імператора Діоклетіана. На суді мученики відмовилися принести жертву ідолам, а після жорстоких катувань їх із перебитими гомілками кинули у вогонь. Мученики вийшли з вогню неушкодженими. Тоді, зневірившись зламати їхню волю, кати їх обезголовили.

Також сьогодні – свято Почаївської ікони Божої Матері. У XIV столітті двом ченцям, які рятувалися в Почаївській печері, прийшло видіння Богородиці, яка стояла на камені на горі, оперезана вогнем. На камені, де стояла Пресвята Богородиця, назавжди залишився відбиток її правої стопи. У 1559 році Константинопольський митрополит Неофіт, проїжджаючи через Волинь, залишив тут привезену з Константинополя ікону Богородиці. Люди стали помічати, що від ікони йде сяйво. Зафіксовані зцілення та чудеса. У 1597-му чудотворний образ передали ченцям, які оселилися на Почаївській горі. А пізніше там заснований монастир – Почаївська лавра.

Народні прикмети

Якщо ввечері туман, то завтра буде гарна погода.

Якщо туман зранку – буде багато грибів.

Якщо вранці немає роси – ввечері піде дощ.

Що не можна робити 23 липня

Не можна ламати або різати гілки калини.

Не можна їсти сиру калину.

Не можна довго спати та лінуватися.