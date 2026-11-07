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Під Харковом FPV убив пасажирку авто, а Златопіль атакували “бандеролями”

Події 20:01   07.11.2026
Олена Нагорна
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Під Харковом FPV убив пасажирку авто, а Златопіль атакували “бандеролями”

Близько 15:00 7 листопада неподалік села Безруки Харківського району російський FPV-дрон влучив в автомобіль, що рухався дорогою Дергачі-Козача Лопань.

Внаслідок влучання загинула пасажирка. Водійка не постраждала та по медичну допомогу не зверталася, повідомили в обласній прокуратурі.

Також сьогодні прилітало по Лозівському району. Близько 14:50 ракета, попередньо типу S-8000 “Бандероль”, вдарила по території приватного будинку у Златополі. Пошкоджені будинки. Одна людина отримала гостру реакцію на стрес.

«Сьогодні російські війська вкотре атакували нашу громаду, завдавши удару двома ракетами S-8000 “Бандероль” по приватному сектору. Унаслідок атаки зазнали пошкоджень приватні домоволодіння: вибито вікна у п’яти житлових будинках, пошкоджено покрівлі двох будинків», поінформував мер Златополя Микола Бакшеєв.

Фото: Микола Бакшеєв / Telegram
Фото: Микола Бакшеєв / Telegram

Лозову атакував БпЛА типу «Герань-4». Пошкоджене приміщення навчального закладу. 16-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес.

«Вранці ворог почав атакувати місто Лозова, де під удар потрапили об’єкти критичної інфраструктури, підприємство та один із навчальних закладів… Через влучання «шахеда» в ліцей спалахнула пожежа. І хоча рятувальники оперативно приборкали вогонь, постраждала значна частина будівлі. Наразі підраховуємо шкоду, завдану сусідній інфраструктурі та житловим будинкам, аби оцінити збитки та оперативно допомогти з відновленням. Попередньо ушкоджені дев’ять багатоповерхівок, об’єкт теплопостачання та дитячий садок», — пише мер Лозової Сергій Зеленський.

Фото: Сергій Зеленський / Telegram
Фото: Сергій Зеленський / Telegram

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2026 в 20:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:00 7 листопада неподалік села Безруки Харківського району російський FPV-дрон влучив в автомобіль, що рухався дорогою Дергачі-Козача Лопань.".