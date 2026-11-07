«Вони на тій стороні»: у Харкові розпочався заочний суд за 59 убитих у Грозі

У Харкові 6 листопада розпочався судовий процес у справі про один із найкривавіших воєнних злочинів РФ — удар ракетою “Іскандер” по селу Гроза Харківської області 5 жовтня 2023 року, який забрав життя 59 цивільних. Справу розглядають заочно, оскільки п’ятеро російських високопосадовців та двоє місцевих навідників наразі перебувають у РФ.

«Ну, суд судом, але надії на цей суд немає ніякої, тому що їх ніхто не покарає. Вони знаходяться на тій стороні», — коментує початок слухання потерпілий Олександр Муховатий.

На тій стороні — це в Росії. Олександр говорить про обвинувачених у справі про ракетний удар по селу Гроза. Саме вони, за версією слідства, вбили трьох його найрідніших людей.

«Я втратив маму, брата і братову дружину. Я думаю, що мама для всіх це найважливіший чоловік у житті…» — ділиться Олександр.

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Того страшного дня родичі чоловіка були в кафе «Супутник» на поминах військового, якого перепоховали в рідному селі. Ракета «Іскандер» обірвала життя 59 людей, серед яких була дитина. Це майже шоста частина населення села.

«Туди зібралися виключно цивільні особи. Це один з найбільших ударів по цивільному населенню, цілеспрямованих», — наголошує начальник управління Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко.

Слідство тривало майже три роки. За цей час правоохоронці встановили п’ятьох російських високопосадовців та двох місцевих навідників. Усі обвинувачені, за даними прокуратури, наразі живі й перебувають в Росії. Тому їх судять заочно.

«Були б вони тут, це було б одне, а так ніякого покарання їм 100% не буде. Вони продовжують далі вбивати український народ – дітей, пенсіонерів, жінок. Це, можливо, хтось із наших хлопців чи ракету туди якусь пустить і їх, як кажуть, знищать, або дрон. Оце одна надія», — каже потерпілий Олександр Муховатий.

У прокуратурі не погоджуються і наполягають на принциповості судового процесу.

«Цей суд є важливим, оскільки кожен потерпілий потребує справедливості. Війна може бути завершена лише після того, як всі воєнні злочинці будуть притягнуті до кримінальної відповідальності в судах України або в Міжнародному кримінальному суді за вчинення воєнних злочинів», — підкреслює Спартак Борисенко.

Навели ракету, за версією слідства, колишні мешканці Грози — брати Мамони. Обоє виїхали в Росію перед деокупацією села.

«Знав старшого, Володимира. Я його в дитинстві няньчив. Чесно сказати, якби я знав, що він так зробить, я б його ще в дитинстві втопив би у ставку», — пригадує Олександр Муховатий.

Ще одна потерпіла — Тетяна Зімбровська — через удар по Грозі втратила брата. Жінка лишалась у селі під час окупації й згадує жорстокість Мамона-старшого.

«Старший цей, Вовка, ображав людей, в поліції робив. Такий він був, агресивний. Він допомагав, хто був в АТО, хлопців хапали в підвал, там били і знущались. Він цим займався», — розповідає пані Тетяна.

Потерпілі найбільше хвилюються, аби судовий процес не став формальністю і вони нарешті дочекалися справедливості. Частина вже подала цивільні позови й вимагає компенсації моральної шкоди.

«У проваджені встановлена шкода майже 11 мільйонів гривень. Це шкода, яка завдана безпосередньо внаслідок удару, матеріальна шкода. Моральна шкода – це виключно на розсуд потерпілих», — пояснює Спартак Борисенко.

Загалом у справі 60 потерпілих, але на перший суд прийшли лише дев’ятеро. Ще понад 30 людей не хочуть ходити на засідання і подали клопотання про розгляд без їхньої присутності. Дотепер слідство не може вийти на зв’язок із десятьма людьми, а це зробити необхідно.

«Якщо потерпілі не з’являться в підготовче судове засідання, ми не зможемо, на жаль, проводити без їхньої участі судовий розгляд. Я сподіваюсь, що до наступного судового засідання всі потерпілі нададуть заяви або безпосередньо прийдуть до суду», — зауважує прокурор.

Також на суді мають бути присутні всі захисники обвинувачених. Їх п’ятеро, і цього разу один не з’явився, що стало причиною перенесення засідання. Нову дату оголосять, коли узгодять з усіма адвокатами.

Нагадаємо, 5 жовтня 2023 року ракетою «Іскандер-М» росіяни вдарили по кафе «Супутник» у селі Гроза Шевченківської громади Куп’янського району, вбивши 59 людей, у тому числі 8-річну дитину. Розслідування тривало близько трьох років. Огляд місця трагедії, 3D-сканування, аналіз уламків ракети, встановлення траєкторії її польоту, визначення місця запуску, проведення понад 270 судових експертиз та інші слідчі дії дозволили встановити особи причетних до цього удару. За даними слідства, координати цивільного об’єкта та точний час проведення поминального обіду ворогові передали двоє братів, які раніше проживали у Грозі. Вони добровільно співпрацювали з окупантами під час захоплення селища Шевченкове, а потім втекли до РФ.

У липні 2026 року прокурори заочно повідомили про підозру п’ятьом російським чиновникам — від тих, хто передав координати, до тих, хто визначив ціль, ухвалив рішення про удар, наказав і забезпечив запуск ракети. Окупантам інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством. Двох братів судитимуть за посібництво та держзраду. У жовтні 2026 року справу про удар по Грозі передали до суду.