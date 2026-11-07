Ранковий вибух у Чугуєві: у ДСНС розповіли, куди прилетіло (фото)

Вранці 7 листопада росіяни атакували безпілотником цивільне підприємство у Чугуєві Харківської області.

Як повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області, «приліт» припав по території підприємства. Внаслідок влучання виникла пожежа у гаражі, який раніше вже зазнавав пошкоджень унаслідок обстрілів. Минулося без постраждалих.

На місці події, попри загрозу повторних ударів, працювали підрозділи ДСНС, зокрема офіцер-рятувальник громади.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», у період з 16:00 до 18:00 6 листопада російські дрони тероризували Харків. Перші два впали в Київському районі, у другому випадку відомо, що це був FPV і постраждала 55-річна жінка. Третій дрон вдарив по парковці біля одного з універмагів Салтівського району. Було пошкоджено шість автомобілів. У ніч проти 7 листопада ще один дрон влучив у дах дев’ятиповерхового будинку у Київському районі. Минулося без постраждалих.