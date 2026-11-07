Live
  • Сб 07.11.2026
  • Харків  +1°С
  • USD 45.44
  • EUR 51.04

Ранковий вибух у Чугуєві: у ДСНС розповіли, куди прилетіло (фото)

Події 09:50   07.11.2026
Олена Нагорна
Підпишіться на нас в Google
Ранковий вибух у Чугуєві: у ДСНС розповіли, куди прилетіло (фото)

Вранці 7 листопада росіяни атакували безпілотником цивільне підприємство у Чугуєві Харківської області.

Як повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області, «приліт» припав по території підприємства. Внаслідок влучання виникла пожежа у гаражі, який раніше вже зазнавав пошкоджень унаслідок обстрілів. Минулося без постраждалих.

На місці події, попри загрозу повторних ударів, працювали підрозділи ДСНС, зокрема офіцер-рятувальник громади.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», у період з 16:00 до 18:00 6 листопада російські дрони тероризували Харків. Перші два впали в Київському районі, у другому випадку відомо, що це був FPV і постраждала 55-річна жінка. Третій дрон вдарив по парковці біля одного з універмагів Салтівського району. Було пошкоджено шість автомобілів. У ніч проти 7 листопада ще один дрон влучив у дах дев’ятиповерхового будинку у Київському районі. Минулося без постраждалих.

Читайте також: Курилівка та Ківшарівка: у РФ визнали, що не контролюють села під Куп’янськом

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Ранковий вибух у Чугуєві: у ДСНС розповіли, куди прилетіло (фото)
Ранковий вибух у Чугуєві: у ДСНС розповіли, куди прилетіло (фото)
07.11.2026, 09:50
Сьогодні 7 листопада 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 листопада 2026: яке свято та день в історії
07.11.2026, 06:00
Перший сніг випав уночі під Харковом (фото)
Перший сніг випав уночі під Харковом (фото)
07.11.2026, 07:39
Новини Харкова – головне за 7 листопада: нічний “приліт” у дім та перший сніг
Новини Харкова – головне за 7 листопада: нічний “приліт” у дім та перший сніг
07.11.2026, 09:33
Нічний удар по Харкову: дрон РФ влучив у дах багатоповерхівки
Нічний удар по Харкову: дрон РФ влучив у дах багатоповерхівки
07.11.2026, 07:10
Сьогодні 7 листопада: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 листопада: яке свято та день в історії
07.11.2023, 06:00

Новини за темою:

07.11.2026
Жінка постраждала від удару FPV: Синєгубов показав фото “прильотів” по Харкову
07.11.2026
Курилівка й Ківшарівка: у РФ визнали, що не контролюють села під Куп’янськом
07.11.2026
Новини Харкова – головне за 7 листопада: нічний “приліт” у дім та перший сніг
07.11.2026
Перший сніг випав уночі під Харковом (фото)
07.11.2026
Нічний удар по Харкову: дрон РФ влучив у дах багатоповерхівки


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ранковий вибух у Чугуєві: у ДСНС розповіли, куди прилетіло (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2026 в 09:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 7 листопада росіяни атакували безпілотником цивільне підприємство у Чугуєві Харківської області.".