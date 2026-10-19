Захід України більше не по кишені? Де дешевше пережити зиму

МГ «Об’єктив» з’ясовувала, як подорожчала оренда житла на заході України, коли там обваляться ціни та де можна винайняти квартиру істотно дешевше, ніж в Ужгороді та у Львові.

Слідом за активними обстрілами росіян по столиці й усіх прифронтових обласних центрах – Харкову, Сумах, Чернігову, Запоріжжю – українців спіткала нова біда: ціни на оренду житла на умовно безпечному заході країни стрімко рвонули вгору.

Ціни на оренду житла в Ужгороді як у Франції чи Словаччині

Особливо у цьому відзначилося Закарпаття: вартість оренди на квартири в Ужгороді наблизилася до цін в Європейському Союзі: за двокімнатні квартири просять 650, 750, а подекуди й 1000 доларів. За подібними цінами орендують житло у Франції, Німеччині та сусідній Словаччині.

Найбільше до Ужгорода наразі приїхало саме киян. За спостереженнями рієлторки Тетяни Русиної, 90% угод на оренду в обласному центрі укладають із мешканцями столиці.

«Дуже багато киян. Вони навіть дивуються, як можна спати, щоб тихо було», – зазначає жінка.

В інших містах Закарпаття, наприклад, у Мукачеві, співвідношення киян і харків’ян 50 на 50.

«У мене є клієнти-харків’яни, вони перенесли свій бізнес. Харків’яни взагалі підприємливі, хочуть щось робити, бізнес якийсь відкривають. І всі кажуть, що повернуться додому, до Харкова, як тільки закінчиться війна», – розповіла Тетяна Русина.

Ужгородську рієлторку також вражають теперішні ціни на оренду житла.

«Ви собі не уявляєте, воно піднялось буквально от тепер, коли почалися безперервні обстріли. Тепер оренди, які коштували 450, уже по 650 євро. І ще така історія є, що покупають житло у нас не лише закарпатці, а й зі сходу, і потім здають своїм. І ще ціни підіймають», – каже Тетяна Русина.

В Ужгороді впадуть ціни на житло, коли припиняться обстріли Києва

Серед теперішніх орендодавців в Ужгороді дійсно чимало колишніх переселенців, 50% – це не місцеві, підтверджує співвласник агенції нерухомості Valion Андрій Правдін. А ще умовні кияни чи харків’яни вкладалися в квартири в новобудовах на Закарпатті, які тепер і здають.

Причиною стрімкого подорожчання став великий, різкий попит і обмежена пропозиція, адже Ужгород доволі невелике місто. Також Правдін вважає, що штучно надуті ціни на оренду житла напряму залежать від безпекової ситуації у столиці і будуть триматися, доки не припиняться обстріли.

«Коли це станеться, залежить від «сусідів». Але як тільки ситуація у Києві налагодиться, заспокоїться, ще місяць-два будуть люди спостерігати, а потім почнуть масово вивільняти квартири та повертатися додому. І тоді станеться відкат цін на рівень 2025-го року», – спрогнозував співвласник агенції нерухомості.

Рієлтори радять придивитися до приватних будинків

У Львові ціни на оренду житла від початку осені теж зросли, не так, як в Ужгороді, але на 25%, розповіла МГ «Об’єктив» рієлторка Валентина Луценко.

«Але я особисто говорю, що це невиправдано. Тому що зараз почнеться опалювальний сезон, зростуть комунальні платежі, чи потягнуть люди? Не лише ж мільйонери приїхали», – зазначає львівська рієлторка.

Нещодавно вона шукала квартиру з бюджетом до 20 тисяч гривень для молодої дівчини – і каже, що нічого пристойного за ці кошти запропонувати не змогла.

А тим, хто планує зимувати на Львівщині, Валентина Луценко радить звернути увагу на приватні будинки, які набагато автономніші за квартири. Щоправда, у Львові за оренду садиби просять близько 1500 доларів.

«Але якщо за містом, не дуже модні, можна спокійно зняти будинок маленький і за 15, і за 20 тисяч гривень. Але ж там є хоча б водичка своя, там якісь криниці, якісь пічки, щоб можна протопити. І тут же поставити генератори, це ж не на балконі», – обґрунтовує Валентина Луценко.

«Якщо вимикатимуть світло, не буде ані оренди, ані продажів»

Після того як реактивні «шахеди» на минулому тижні вже протоптали стежку до Львова, охочих орендувати житло відразу поменшало.

«Як почалися нальоти, «прильоти», у мене сьогодні немає дзвінків, і вчора не було. А якщо, не дай Боже, будуть вимикати світло, не буде у нас ані оренди, ані продажу», – прогнозує Валентина Луценко.

Також Луценко не виключає відтоку людей зі Львова.

«Днями знайомі з Рівного зняли квартиру-студію в Болгарії за 200 євро. Жінка каже, що їй легше пересидіти зиму там. Платити менше, невелика комуналка, а ще сонце, повітря, море. У кого є можливість, я думаю, будуть виїжджати», – зазначає львів’янка.

Де в ЄС орендувати житло дешевше, ніж на заході України

«Об’єктив» вирішив порівняти ціни на оренду житла у найближчих до України країнах.

З’ясувалося, що в сусідніх Румунії та Молдові ціни на нерухомість нижчі, ніж в Ужгороді та Львові. Так, у центрі жудецу (це адміністративно-територіальна одиниця Румунії, аналог української області) Марамуреш у місті Бая-Маре можна орендувати двокімнатну квартиру за 414 євро на місяць.

Студія (1 кімната) на 23–40 кв. м коштуватиме на місяць від 220 до 250 євро. 2-кімнатні квартири площею 38–69 кв. м вартують від 250 до 370–400 євро на місяць. А за 3-кімнатні квартири площею 50–119 кв. м просять від €260 до €1100/місяць – все залежить від стану.

У столиці Румунії Бухаресті ціна на 2-кімнатні апартаменти коливається від 500 до 600 євро на місяць. На околиці або у старих кварталах ціни на житло стартують від 350–400 євро, тоді як у нових кварталах або центральних районах вони можуть сягати 700–800 євро.

У сонячній Констанці, що на березі Чорного моря, однокімнатна студія стартує від 350 євро.

У столиці Молдови Кишиневі одно та двокімнатні квартири можна орендувати в середньому за 400 – 500 євро.

Середня ціна довгострокової оренди квартири в словацьких Кошицях становить приблизно від 750 до 890 євро на місяць (загальний діапазон від €340 до €2200 на місяць).

У Польщі середній показник по країні становить близько 800 євро (3500 злотих) на місяць за квартиру. Найдорожче житло у Варшаві:

студії (20–30 м²) коштують 640-732 євро (2800–3200 злотих),

2 кімнати (40–55 м²): 915 -1100 євро (4000–4800 злотих),

3 кімнати (60–75 м²): 1259 -1600 євро (5 500–7 000 злотих).

Найдешевше наразі орендувати житло у місті Лодзь, де за студію просять 320-390 євро (1400–1700 злотих), двокімнатна квартира коштуватиме 450-550 євро (2000–2400 злотих), а трикімнатна 595 – 730 євро (2600–3200 злотих).