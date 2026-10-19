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Харківські квартири дорожчають на очах: рієлтор пояснив, що відбувається

Економіка 20:02   19.10.2026
Оксана Якушко
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Харківські квартири дорожчають на очах: рієлтор пояснив, що відбувається

У Харкові ціни на оренду житла останнім часом пішли вгору, розповів “Об’єктиву” співвласник агентства нерухомості Андрій Правдін.

«Обидві квартири на Салтівці. Одну здавали у 2024 році за 4 тисячі, у 2025-му за 5 тисяч, а зараз за кілька днів вона пішла за 9 тисяч. Рахуйте – за два роки подорожчала у два з лишком рази, за рік – на 75%. Інша квартира торік коштувала для оренди 6500 грн, зараз – також 9 тисяч, подорожчала на 38%. Обидві ці квартири у будинках ще радянської забудови, але у гарному житловому стані та мають сучасний вигляд», – демонструє динаміку цін на прикладі конкретних квартир ріелтор.

Орендарі ті ж самі – військові та переселенці. А ось обличчя орендодавців змінилося. Тепер здають квартири не лише власники, що переїхали з Харкова в інші області або за кордон.

«Тепер це переважно харків’яни, які живуть у місті, розуміють ціну, ситуацію і перспективи та які купили нові квартири. Тобто люди, які придбали нерухомість для розширення свого портфеля активів», – пояснює Андрій Правдін.

А ціни на оренду житла у Харкові знизяться після того, як зменшиться потік переселенців, а на ринок нерухомості вийде багато нових квартир.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2026 в 20:02;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові ціни на оренду житла останнім часом пішли вгору, розповів “Об’єктиву” співвласник агентства нерухомості Андрій Правдін.".