Харківські квартири дорожчають на очах: рієлтор пояснив, що відбувається

У Харкові ціни на оренду житла останнім часом пішли вгору, розповів “Об’єктиву” співвласник агентства нерухомості Андрій Правдін.

«Обидві квартири на Салтівці. Одну здавали у 2024 році за 4 тисячі, у 2025-му за 5 тисяч, а зараз за кілька днів вона пішла за 9 тисяч. Рахуйте – за два роки подорожчала у два з лишком рази, за рік – на 75%. Інша квартира торік коштувала для оренди 6500 грн, зараз – також 9 тисяч, подорожчала на 38%. Обидві ці квартири у будинках ще радянської забудови, але у гарному житловому стані та мають сучасний вигляд», – демонструє динаміку цін на прикладі конкретних квартир ріелтор.

Орендарі ті ж самі – військові та переселенці. А ось обличчя орендодавців змінилося. Тепер здають квартири не лише власники, що переїхали з Харкова в інші області або за кордон.

«Тепер це переважно харків’яни, які живуть у місті, розуміють ціну, ситуацію і перспективи та які купили нові квартири. Тобто люди, які придбали нерухомість для розширення свого портфеля активів», – пояснює Андрій Правдін.

А ціни на оренду житла у Харкові знизяться після того, як зменшиться потік переселенців, а на ринок нерухомості вийде багато нових квартир.