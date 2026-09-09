Будемо бачити менше знижок: якою буде ціна на масло восени 2026 року в Україні

Продукт не подорожчає, а українці вже не побачать тих знижок на фасоване масло, які були починаючи з січня у різних торгівельних мережах країни.

Про це МГ «Об’єктив» розповіла Олена Жупінас, заступниця генеральної директорки, керівниця проєктів по співпраці із переробкою Асоціації виробників молока.

«Через те, що торік експорт масла знизився і більше масла намагалися продати на внутрішньому ринку, були оці знижки і це дало певний результат. Споживання масла в Україні коштом цього збільшилось на 15%, що дало можливість реалізовувати цю продукцію і не так багато накопичувати її на складах. Запаси є, їх достатньо, щоб у нас не було перебоїв з маслом і іншою молочною продукцією, але ми будемо бачити менше знижок на вершкове фасоване масло», – пояснила Олена Жупінас.

За словами експертки, наразі якогось підняття ціни на вершкове масло не очікують. Але не виключають, що, можливо з жовтня, у разі, якщо збільшиться його експорт і підніметься експортна ціна, тоді і на внутрішньому ринку ціна може трошечки підрости.