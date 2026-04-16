Десятки загиблих, поранені та руйнування: Україна пережила масований обстріл
Вночі 16 квітня Україна опинилася під черговим масованим обстрілом росіян. Найбільше дісталося Одесі, Дніпру, Харкову та столиці.
Вибухи періодично лунали у різних районах Києва протягом усієї ночі – фіксували «прильоти», також було чути роботу ППО. Вже вранці мер Віталій Кличко повідомив, що станом на 07:15 відомо про чотирьох загиблих, серед них – 12-річний хлопчик. Постраждали 45 людей, половину з них госпіталізували.
Декілька хвиль ракетно-дронових ударів пережила цієї ночі і Одеса. Там загинули вісім людей, ще 16 – постраждали.
«У місті пошкоджено обʼєкти портової, критичної та житлової інфраструктури. Зокрема у щонайменше трьох багатоповерхівках зруйновано фасадні стіни та скління, зазнав ушкоджень гуртожиток і прилеглі будівлі. Внаслідок обстрілів на окремих обʼєктах інфраструктури сталися пожежі», – написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Били окупанти і по Дніпровщині. В обласному центрі загинули двоє, 30 людей поранені. Значні наслідки ударів зафіксували також у області.
Нагадаємо, ніч у Харкові була неспокійною. Близько першої ночі зафіксували «приліт» у Немишлянському районі. БпЛА впав на дорогу, пошкодивши газопровід та приватні будинки. Також ворог атакував безпілотниками Слобідський та Індустріальний райони. Вже вранці, близько 06:23, у Харкові пролунав ще один вибух. Мер міста Ігор Терехов повідомив про удар безпілотника у районі житлової забудови на Салтівці. Згодом міський голова поінформував: на місці удару на Салтівці горить приватний будинок, є постраждалі.
- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2026 в 09:06;