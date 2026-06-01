Ніхто з трудових мігрантів не хоче їхати на Харківщину – Алексєєв

На Харківщині не вистачає 50% кваліфікованих шляховиків, розповів в ефірі «Новини. LIVE» начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у регіоні Андрій Алексєєв.

Всі підрядні організації, які будують або ремонтують дороги, забезпечені 100% бронюванням, каже Алексеєв. Але попри це працівників критично не вистачає. По-перше, потенційні співробітники із пересторогою ставляться до того, що бронювання можуть раптом зняти, зазначив начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури.

По-друге, працівники мали б проживати у Харкові чи в області. Але через війну відбувся природній відтік людей з регіону.

«І багатьох вже мобілізували. Чимало моїх колег, професіоналів, проходять наразі службу у війську», – підсумував Андрій Алексєєв.

Щодо потенційних трудових мігрантів, то підрядні організації, що працюють на Харківщині, планують їх залучати.

«І проводять активні заходи у цьому напрямку. Але вже декілька тижнів їх намагаються перевести на територію області – усі ці потуги успіхом не увінчалися аж ніяк. Ніхто з приїжджих, хто вже прибув до України, не хоче їхати до лінії фронту і виконувати найпростішу роботу за доволі пристойну заробітну платню – від 35 до 42 тисяч гривень», – зазначив Алексеєв.