Коли відкриють частину харківської окружної: відповідь Служби відновлення
Відрізок харківської кільцевої (від екопарку до Липцівського перехрестя) ще досі перекритий. Дорожники повідомили, що наразі відбувається на трасі.
«Ця частина харківської кільцевої дороги – є одним з тих маршрутів по яких проводяться активні заходи ворога. Наразі там зафіксовано влучання з летальним випадком в транспортний засіб, який обслуговував логістичні потреби одного з наших підрядників. Загинув водій – Кравченко Андрій Семенович. Це трагічна подія для нас. Внаслідок цього ми повністю закрили рух по цій ділянці кільцевої дороги, щоб не наражати інших користувачів на небезпеку», – розповів в етері «Новини. LIVE» начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрій Алексєєв.
Він уточнив, що наразі там проводять комплексні заходи щодо забезпечення безпеки руху. Коли кільцеву відкриють – він відповідати не став.
«Я б не хотів розкривати якихось деталей щодо часових обмежень, бо це може зіграти на користь ворогу. Точної відповіді не надам. Після того як заходи будуть проведені, там відкриють рух, але з відповідними рекомендаціями – без нагальної потреби не використовувати цей напрямок для руху», – сказав Алексєєв.
Нагадаємо, вранці 21 травня на харківській кільцевій дорозі поблизу 17-го цвинтаря FPV-дрон влучив у кабіну вантажного автомобіля з напівпричепом. 40-річний водій загинув. Після влучання сталася пожежа.
Відрізок харківської кільцевої (від екопарку до Липцівського перехрестя) закрили через активність БпЛА, повідомляли у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: окружная, Служба восстановления и развития инфраструктуры, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Коли відкриють частину харківської окружної: відповідь Служби відновлення», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2026 в 16:45;