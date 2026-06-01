Коли відкриють частину харківської окружної: відповідь Служби відновлення

Відрізок харківської кільцевої (від екопарку до Липцівського перехрестя) ще досі перекритий. Дорожники повідомили, що наразі відбувається на трасі.

«Ця частина харківської кільцевої дороги – є одним з тих маршрутів по яких проводяться активні заходи ворога. Наразі там зафіксовано влучання з летальним випадком в транспортний засіб, який обслуговував логістичні потреби одного з наших підрядників. Загинув водій – Кравченко Андрій Семенович. Це трагічна подія для нас. Внаслідок цього ми повністю закрили рух по цій ділянці кільцевої дороги, щоб не наражати інших користувачів на небезпеку», – розповів в етері «Новини. LIVE» начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрій Алексєєв.

Він уточнив, що наразі там проводять комплексні заходи щодо забезпечення безпеки руху. Коли кільцеву відкриють – він відповідати не став.

«Я б не хотів розкривати якихось деталей щодо часових обмежень, бо це може зіграти на користь ворогу. Точної відповіді не надам. Після того як заходи будуть проведені, там відкриють рух, але з відповідними рекомендаціями – без нагальної потреби не використовувати цей напрямок для руху», – сказав Алексєєв.

Нагадаємо, вранці 21 травня на харківській кільцевій дорозі поблизу 17-го цвинтаря FPV-дрон влучив у кабіну вантажного автомобіля з напівпричепом. 40-річний водій загинув. Після влучання сталася пожежа.

Відрізок харківської кільцевої (від екопарку до Липцівського перехрестя) закрили через активність БпЛА, повідомляли у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.