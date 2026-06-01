Когда откроют часть харьковской окружной: ответ Службы восстановления
Отрезок харьковской окружной (от экопарка до Липцевского перекрестка) до сих пор перекрыт. Дорожники сообщили, что сейчас происходит на трассе.
«Эта часть харьковской окружной дороги – один из тех маршрутов по которым проводятся активные мероприятия врага. Там зафиксировано попадание с летальным случаем в транспортное средство, которое обслуживало логистические потребности одного из наших подрядчиков. Погиб водитель – Кравченко Андрей Семенович. Это трагическое событие для нас. В результате этого мы полностью закрыли движение по этому участку окружной дороги, чтобы не подвергать других пользователей опасности», — рассказал в эфире «Новости. LIVE» начальник службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев.
Он уточнил, что сейчас там проводят комплексные мероприятия по обеспечению безопасности движения. Когда кольцевую откроют – он отвечать не стал.
«Я бы не хотел раскрывать каких-либо деталей относительно временных ограничений, потому что это может сыграть в пользу врага. Точного ответа не предоставлю. После того как мероприятия будут проведены, там откроют движение, но с соответствующими рекомендациями – без необходимости не использовать это направление для движения», — сказал Алексеев.
Напомним, утром 21 мая на харьковской кольцевой дороге вблизи 17-го кладбища FPV-дрон попал в кабину грузового автомобиля с полуприцепом. 40-летний водитель погиб. После попадания произошел пожар.
Отрезок харьковской окружной (от экопарка до Липцевского перекрестка) закрыли из-за активности БпЛА, сообщали в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: окружная, Служба восстановления и развития инфраструктуры, харьковщина;
- • Дата публикации материала: 1 июня 2026 в 16:45;