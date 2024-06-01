Два человека погибли в ДТП на окружной Харькова (фото)
1 июня около 12:30 на окружной Харькова произошло смертельное ДТП.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, авария произошла возле поворота в село Сиряки. Столкнулись автомобиль «ГАЗ-2410» и мотоцикл «BMW».
«Предварительно установлено, что 85-летний водитель автомобиля, выполняя переезд перекрестка, не предпочел в движении 38-летнему водителю мотоцикла, который ехал по главной дороге. В результате ДТП погибли оба водителя, а 83-летняя пассажирка «ГАЗ 2410» получила телесные повреждения. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали», — добавили в полиции.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 19:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 июня около 12:30 на окружной Харькова произошло смертельное ДТП.".