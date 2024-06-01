Два человека погибли в ДТП на окружной Харькова (фото)

1 июня около 12:30 на окружной Харькова произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, авария произошла возле поворота в село Сиряки. Столкнулись автомобиль «ГАЗ-2410» и мотоцикл «BMW».

«Предварительно установлено, что 85-летний водитель автомобиля, выполняя переезд перекрестка, не предпочел в движении 38-летнему водителю мотоцикла, который ехал по главной дороге. В результате ДТП погибли оба водителя, а 83-летняя пассажирка «ГАЗ 2410» получила телесные повреждения. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали», — добавили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.