Дві людини загинули в ДТП на окружній Харкова (фото)

1 червня близько 12:30 на окружній Харкова сталася смертельна ДТП.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, аварія сталася поблизу повороту до села Сіряки. Зіткнулися автомобіль «ГАЗ-2410» та мотоцикл «BMW».

«Попередньо встановлено, що 85-річний водій автівки, виконуючи переїзд перехрестя, не надав перевагу в русі 38-річному водію мотоцикла, який їхав головною дорогою. Внаслідок ДТП загинули обидва водії, а 83-річна пасажирка «ГАЗ 2410» отримала тілесні ушкодження. Її у тяжкому стані шпиталізували», – додали в поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.