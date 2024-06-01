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Дві людини загинули в ДТП на окружній Харкова (фото)

Події 19:00   01.06.2024
Вікторія Яковенко
Дві людини загинули в ДТП на окружній Харкова (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

1 червня близько 12:30 на окружній Харкова сталася смертельна ДТП.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, аварія сталася поблизу повороту до села Сіряки. Зіткнулися автомобіль «ГАЗ-2410» та мотоцикл «BMW».

«Попередньо встановлено, що 85-річний водій автівки, виконуючи переїзд перехрестя, не надав перевагу в русі 38-річному водію мотоцикла, який їхав головною дорогою. Внаслідок ДТП загинули обидва водії, а 83-річна пасажирка «ГАЗ 2410» отримала тілесні ушкодження. Її у тяжкому стані шпиталізували», – додали в поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2024 в 19:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 червня близько 12:30 на окружній Харкова сталася смертельна ДТП.".