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“Рекорд” з початку року: Терехов – про обстріл Харкова у жовтні

Харків 18:41   01.11.2026
Тетяна Литвіна
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“Рекорд” з початку року: Терехов – про обстріл Харкова у жовтні

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про рекордну кількість обстрілів Харкова з початку цього року. У жовтні Харків у 153 рази був під ударом. У середньому – по п’ять атак щодня. Загинуло 22 особи, 287 отримали поранення, серед них – 17 дітей. Також серед поранених є рятувальники.

Під ударом були усі дев’ять районів міста.

Найчастіше ворог бив реактивними «шахедами» (54 рази), «бандеролями» (25 ударів) та FPV-дронами (24). Також місто атакували звичайні «шахеди», «молнии», безпілотники невстановленого типу, авіабомби (зокрема, ФАБ-250 та КАБ), реактивні системи «Торнадо-С» та балістичний «Іскандер-М».

“Били вдень та вночі. Дуже часто цілили в одні й ті самі локації – поверталися з повторними ударами туди, де наші служби розбирали завали та рятували людей після попередніх прильотів”, – зазначив Терехов.

Окупанти насамперед цілили в критичну та цивільну інфраструктуру: залізницю, енергетику.

Крім того, методично знищували бізнес. У жовтні остаточно було зруйновано останній «Епіцентр» у місті. Наприкінці місяця серйозно дісталося торговому центру “Дафі”. Зруйновано також виробничі та складські приміщення, швейні цехи та станції техобслуговування. Від російського терору постраждали цирк, приватний ліцей та міська поліклініка, куди вдарили під час прийому пацієнтів.

“Завдяки системі диференційованого оповіщення тривога в місті тривала майже на 246 годин менше за обласну, яка склала 690 годин”, – зазначив мер.

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Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2026 в 18:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про рекордну кількість обстрілів Харкова з початку цього року. У жовтні Харків у 153 рази був під ударом. ".