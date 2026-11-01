Унікальна евакуація з Куп’янського напрямку: бійця перевезли до Львова

Костянтин Власенко з позивним “Магура”, якого вперше у світі евакуювали з бойових позицій за допомогою дрона з Куп’янського напрямку, проходитиме протезування та реабілітацію у Львові, повідомили у Superhumans Lviv.

Нагадаємо, військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Костянтин Власенко провів на бойовій позиції 491 день. Після тяжкого поранення у лютому Костянтин спочатку втратив одну ногу, а через кілька місяців, коли почалася гангрена, був змушений сам ампутувати іншу. Декілька спроб витягнути його по землі були невдалими, тому різні підрозділи Сил оборони України об’єдналися заради місії порятунку Костянтина.

Указом президента Власенка надали звання Героя України. Відповідний указ було видано 30 жовтня, повідомили на сайті президента України Володимира Зеленського.

Медична команда Superhumans Lviv забрала героя з Харкова та разом із ним подолала близько 900 кілометрів до Львова.