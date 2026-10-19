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«Увійде в історію»: пораненого воїна евакуювали дроном на Харківщині (відео)

Фронт 13:12   19.10.2026
Вікторія Яковенко
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«Увійде в історію»: пораненого воїна евакуювали дроном на Харківщині (відео) Скриншот

Пораненого українського військовослужбовця евакуювали з позиції дроном на Куп’янському напрямку. Деталі спецоперації повідомили у 92 ОШБр ім. Івана Сірка.

«Відбулась історична подія – евакуація з ЛБЗ за допомогою літаючого дрона. Це наступний етап, до якого ми всі прийдемо. Надзвичайно складна операція, але результативна. Я думаю, що в певному плані увійде в історію, щонайменше нашого підрозділу точно», – розповів командир відділення, програміст роти безпілотних наземних систем 92 ОШБр «Напалм».

Зазначається, що піхотинець 30-ї ОМБр перебував на позиції та отримав поранення. Через високу активність ворожих БпЛА і заміновану місцевість евакуювати його за допомогою вже традиційних НРК було неможливо.

«Фахівці роти безпілотних наземних систем 92 ОШБР взяли на себе відповідальність зробити те, чого ще ніхто не робив, — евакуювати військовослужбовця за допомогою повітряного дрона. Це був важкий гексакоптер українського виробника Gurzuf Defence, який компанія надала безкоштовно», – додали в бригаді.

У співпраці з виробником воїни впровадили технічне рішення, завдяки якому важкий бомбер зміг виконати евакуацію, зберігаючи стійкість у повітрі, без перевертання та надмірного розгойдування. Також вони провели попередні випробування на майданчиках.

Пілотував дроном оператор БпЛА 30-ї ОМБр. Операція завершилася успішно — пораненого врятували. Зараз він проходить лікування та реабілітацію, його життю вже нічого не загрожує.

Відео: 92 ОШБр

Харківський шпиталь уточнив, що повітряну евакуацію пораненого СОУ провели на Харківщині. 49-річного солдата з ампутаціями обох ніг витягли великим дроном з позиції на Купʼянському напрямку.

Зазначається, що росіяни скидами вбили його побратима, Костянтин дістав поранення обох ніг і лишився на позиції сам.

«Хоч і пропонували росіяни в полон здатися, та я не міг цього собі дозволити. Чи колонку вони, чи грамофон скинули і психологічно давили. Я памʼятаю все це дослівно, бо цей запис крутився і крутився по колу. Я просто викрикнув: “Рускій воєнни корабль, іди…». Ну і все. І після цього вони скинули дві протитанкові міни… Моє командування, мій ротний, дуже йому вдячний, це все він на контролі тримав – разом із їжею та водою весь час скидували мені ліки: бетадин, антибіотики, знеболювальні, ще щось», – розповідає тепер уже пацієнт харківського військового шпиталю.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2026 в 13:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пораненого українського військовослужбовця евакуювали з позиції дроном на Куп’янському напрямку. Деталі спецоперації повідомили у 92 ОШБр ім. Івана Сірка.".