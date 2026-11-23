Ці кішки та коти з фронту врятовані великою ціною. Заради евакуації однієї з них – кицьки Шанель із Краматорська загинув волонтер Джессі Адамс, повідомили в організації “Порятунок тварин Харків”.

Нагадаємо, волонтер організації «Порятунок тварин Харків» Джессі Адамс евакуювував тварин із Краматорська, коли ворожий FPV-дрон атакував евакуаційну машину. Джессі отримав тяжкі травми та помер у лікарні. Шанель знаходилася в машині при попаданні дрону. Вона дивом вижила.

Кіт Х’юстон – із Краматорська. Його евакуювали у виснаженому стані – худим та переляканим.

Через місяць у безпеці він просто перетворився.

Ще трьох котиків врятовано військовими з самого пекла.

“Кошенята-підлітки Марік та Матвій із Куп’янська, де кожне життя на вагу золота, та котик Натс із Дружківки, звідки бійці виносять тварин пішки, ризикуючи своїм життям”, – розповіли волонтери.

Цим тваринам, яких в ARK близько 60, шукають нових родин у Харкові та Україні.

Контактний номер для усиновлення: