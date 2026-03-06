Через кілька випадків сказу у котів на Чугуївщині запровадили карантин
Одразу кілька випадків сказу в котів у Чугуївському районі підтвердили цього року фахівці. Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.
Перший випадок стався у Боровій Зміївської громади. За словами хазяйки, 3 лютого її кіт повернувся додому із численними ранами на голові. Протягом наступних днів тварина поводилася дивно, агресивно, чотирилапий відмовлявся від їжі та води. 19 лютого кіт вчепився в ногу жінки, а вже 24 – помер. Як виявилося пізніше, пухнастий не був щеплений від сказу – саме цю інфекцію виявили у нього фахівці.
Ще один випадок сказу в кота підтвердили у Печенігах.
“Наприкінці січня місцеву мешканку покусала її молода кішка, власниця звернулась за медичною допомогою для обробки ран. За твариною встановлювався нагляд, кішка жива. Згодом, 08 лютого жінку за праву кисть вкусив інший її старий кіт. За словами власниці, напередодні тварина зникла на три дні, а після повернення була збудженою. Під час спроби помістити кота до переноски він наніс покуси. Щеплений проти сказу не був. 11 лютого постраждала звернулась за допомогою до медичного закладу та було розпочато курс антирабічних щеплень. Пізніше кота знайшли без ознак життя”, – йдеться в повідомленні.
Пізніше за результатами засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії у населених пунктах Чугуївського району, де підтвердили випадки сказу у тварин, запровадили карантинні обмеження.
