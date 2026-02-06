Добро сильніше за страх: копи нагодували чотирилапих жителів Вовчанщини
У ГУ Нацполіції у Харківській області розповіли, що копи разом із волонтерами привезли корм котам та собакам, які залишились у селі Перше Шевченкове Вовчанської громади.
“Захід став можливим завдяки ініціативі інспектора з ювенальної превенції та поліцейських офіцерів громади відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції, а також за підтримки іноземних волонтерів”, – зазначили у поліції.
Усі ці тварини залишилися беззахисними під час війни. І їм украй потрібна підтримка та допомога.
“Такі добрі справи є прикладом людяності, небайдужості та єдності. Навіть у найскладніших умовах ми продовжуємо піклуватися про тих, хто поруч, і доводимо, що добро завжди сильніше за страх”, – додали копи.
Читайте також: Сільський голова невчасно повідомив про покупку квартири – що вирішив суд
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: животні, коты, поліція, собаки, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Добро сильніше за страх: копи нагодували чотирилапих жителів Вовчанщини», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2026 в 11:46;