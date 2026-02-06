Live

Добро сильніше за страх: копи нагодували чотирилапих жителів Вовчанщини

Суспільство 11:46   06.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Добро сильніше за страх: копи нагодували чотирилапих жителів Вовчанщини

У ГУ Нацполіції у Харківській області розповіли, що копи разом із волонтерами привезли корм котам та собакам, які залишились у селі Перше Шевченкове Вовчанської громади. 

“Захід став можливим завдяки ініціативі інспектора з ювенальної превенції та поліцейських офіцерів громади відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції, а також за підтримки іноземних волонтерів”, – зазначили у поліції.

Поліцейські привезли корм тваринам

Усі ці тварини залишилися беззахисними під час війни. І їм украй потрібна підтримка та допомога.

“Такі добрі справи є прикладом людяності, небайдужості та єдності. Навіть у найскладніших умовах ми продовжуємо піклуватися про тих, хто поруч, і доводимо, що добро завжди сильніше за страх”, – додали копи.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
