Сільський голова невчасно повідомив про покупку квартири – що вирішив суд

За невчасне декларування активів сільський голова заплатить штраф. Таке рішення суду відстояли прокурори в апеляції.

За даними Харківської облпрокуратури, чиновник без поважних причин повідомив Національному агентству з питань запобігання корупції

“Зокрема, він із порушенням установлених законом строків подав відомості про отримання 160 тис. грн від продажу транспортного засобу та про придбання квартири вартістю майже 2 млн гривень. Постановою Харківського районного суду Харківської області його визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-6 КУпАП, та накладено адміністративне стягнення у виді штрафу“, – пишуть у прокуратурі.

Проте захисник голови не погодився з рішенням суду та спробував оскаржити її в апеляції.

“Харківський апеляційний суд 4 лютого 2026 року підтримав позицію прокуратури та залишив апеляційну скаргу без задоволення, а постанову суду першої інстанції — без змін“, – додали правоохоронці.