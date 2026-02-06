Live

Сільський голова невчасно повідомив про покупку квартири – що вирішив суд

Події 11:28   06.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сільський голова невчасно повідомив про покупку квартири – що вирішив суд

За невчасне декларування активів сільський голова заплатить штраф. Таке рішення суду відстояли прокурори в апеляції. 

За даними Харківської облпрокуратури, чиновник без поважних причин повідомив Національному агентству з питань запобігання корупції

Зокрема, він із порушенням установлених законом строків подав відомості про отримання 160 тис. грн від продажу транспортного засобу та про придбання квартири вартістю майже 2 млн гривень. Постановою Харківського районного суду Харківської області його визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-6 КУпАП, та накладено адміністративне стягнення у виді штрафу“, – пишуть у прокуратурі.

Проте захисник голови не погодився з рішенням суду та спробував оскаржити її в апеляції.

Харківський апеляційний суд 4 лютого 2026 року підтримав позицію прокуратури та залишив апеляційну скаргу без задоволення, а постанову суду першої інстанції — без змін“, – додали правоохоронці.

Читайте також: Наші вільні: із полону повернулися сім захисників з Харкова та області

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Відключення світла: як часто харків’яни застрягали у ліфтах за тиждень
Відключення світла: як часто харків’яни застрягали у ліфтах за тиждень
06.02.2026, 14:46
Сільський голова невчасно повідомив про покупку квартири – що вирішив суд
Сільський голова невчасно повідомив про покупку квартири – що вирішив суд
06.02.2026, 11:28
Добро сильніше за страх: копи нагодували чотирилапих жителів Вовчанщини
Добро сильніше за страх: копи нагодували чотирилапих жителів Вовчанщини
06.02.2026, 11:46
Новини Харкова – головне 6 лютого: пожежі через електрику, фронт
Новини Харкова – головне 6 лютого: пожежі через електрику, фронт
06.02.2026, 14:49
Землі на Харківщині за 25,4 млн грн повернули державі – прокуратура
Землі на Харківщині за 25,4 млн грн повернули державі – прокуратура
06.02.2026, 12:35
Наші вільні: з полону повернулися сім захисників з Харкова та області
Наші вільні: з полону повернулися сім захисників з Харкова та області
06.02.2026, 10:04

Новини за темою:

15.01.2026
Майже144 млн грн приховав у декларації ексдепутат міськради на Харківщині
09.01.2026
Ексдепутата з Харківщини судитимуть: що «забув» вказати в декларації
12.08.2025
Депутатка на Харківщині не вказала в декларації дім, землю і готівку – НАЗК
06.06.2025
Приховав дім і не вказав ціну авто в декларації: депутата судили на Харківщині
03.04.2025
Скільки посадовців на Харківщині задекларували криптовалюту – аналітика


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Сільський голова невчасно повідомив про покупку квартири – що вирішив суд», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2026 в 11:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За невчасне декларування активів сільський голова заплатить штраф. Таке рішення суду відстояли прокурори в апеляції. ".