Тепло як влітку і без дощу. Прогноз погоди на 8 травня у Харкові й області

Прогноз погоди на п’ятницю, 8 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

На Харківщині вдень очікують теплу та суху погоду, прогнозують мінливу хмарність ⛅️. День пройде без опадів.

Вітер прогнозують південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 9 до 14° тепла, вдень від 23 до 28°.

У Харкові також день пройде без опадів.

Температура повітря 🌡 вночі складатиме 12 – 14° тепла, вдень прогріється до 25 – 27°.