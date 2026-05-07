Тепло як влітку і без дощу. Прогноз погоди на 8 травня у Харкові й області
Прогноз погоди на п’ятницю, 8 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
На Харківщині вдень очікують теплу та суху погоду, прогнозують мінливу хмарність ⛅️. День пройде без опадів.
Вітер прогнозують південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 9 до 14° тепла, вдень від 23 до 28°.
У Харкові також день пройде без опадів.
Вітер очікують південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі складатиме 12 – 14° тепла, вдень прогріється до 25 – 27°.
Читайте також: На Харківщині прокинулись головні шкідники – термінове повідомлення ДПСС
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Тепло як влітку і без дощу. Прогноз погоди на 8 травня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2026 в 19:53;