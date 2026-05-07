Багатоповерхівку, яку пошкодили росіяни, відновлюють на Салтівці у Харкові
ФОТО: ХМР
На проспекті Тракторобудівників відновлюють багатоквартирний житловий будинок, пошкоджений внаслідок ворожих атак, повідомляє Харківська міська рада.
У будинку пошкодили перекриття технічного поверху, сходову клітину на останньому поверсі одного з під’їздів, а також внаслідок вибуху були вибиті вікна у квартирах і під’їздах.
Фахівці вже відновили пошкоджені стіни, замінили вікна та встановили нові вхідні двері у під’їздах, повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.
Зараз триває капремонт покрівлі. Будівельники демонтують пошкоджене покриття й облаштовують нове, а ще ремонтують парапети.
У планах – декоративне оздоблення стін і стель та укладання плитки на вхідних групах.
- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2026 в 19:00;