Багатоповерхівку, яку пошкодили росіяни, відновлюють на Салтівці у Харкові

На проспекті Тракторобудівників відновлюють багатоквартирний житловий будинок, пошкоджений внаслідок ворожих атак, повідомляє Харківська міська рада.

У будинку пошкодили перекриття технічного поверху, сходову клітину на останньому поверсі одного з під’їздів, а також внаслідок вибуху були вибиті вікна у квартирах і під’їздах.

Фахівці вже відновили пошкоджені стіни, замінили вікна та встановили нові вхідні двері у під’їздах, повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Зараз триває капремонт покрівлі. Будівельники демонтують пошкоджене покриття й облаштовують нове, а ще ремонтують парапети.

У планах – декоративне оздоблення стін і стель та укладання плитки на вхідних групах.