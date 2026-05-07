Чоловік підірвався під час роботи на городі на Харківщині
52-річний чоловік підірвався у селі Осинове Куп’янського району, повідомляє Центр координації протимінної діяльності.
Надзвичайна ситуація сталася близько 12 години. 52-річний чоловік працював на городі та наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет. Снаряд здетонував і чоловік отримав поранення внаслідок вибуху. Потерпілого відвезли до лікарні, його стан – середньої тяжкості.
Центр координації протимінної діяльності нагадує, що рівень мінної небезпеки на території Харківської області є критично високим.
Категорії: Події, Харків; Теги: міна, подорвался на мине;
Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2026 в 18:00;