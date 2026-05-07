Чоловік підірвався під час роботи на городі на Харківщині

07.05.2026
Оксана Якушко
52-річний чоловік підірвався у селі Осинове Куп’янського району, повідомляє Центр координації протимінної діяльності.

Надзвичайна ситуація сталася близько 12 години. 52-річний чоловік працював на городі та наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет. Снаряд здетонував і чоловік отримав поранення внаслідок вибуху. Потерпілого відвезли до лікарні, його стан – середньої тяжкості.

Центр координації протимінної діяльності нагадує, що рівень мінної небезпеки на території Харківської області є критично високим.

