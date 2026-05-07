Мужчина подорвался во время работы на огороде в Харьковской области

52-летний мужчина подорвался в селе Осиново Купянского района, сообщает Центр координации противоминной деятельности.

Чрезвычайная ситуация произошла около 12 часов. 52-летний мужчина работал в огороде и наступил на неизвестный взрывоопасный предмет. Снаряд сдетонировал и мужчина получил ранения в результате взрыва. Пострадавшего отвезли в больницу, его состояние – средней тяжести.

Центр координации противоминной деятельности напоминает, что уровень минной опасности на территории Харьковской области критически высок.