Мужчина подорвался во время работы на огороде в Харьковской области

Происшествия 18:00   07.05.2026
Оксана Якушко
52-летний мужчина подорвался в селе Осиново Купянского района, сообщает Центр координации противоминной деятельности.

Чрезвычайная ситуация произошла около 12 часов. 52-летний мужчина работал в огороде и наступил на неизвестный взрывоопасный предмет. Снаряд сдетонировал и мужчина получил ранения в результате взрыва. Пострадавшего отвезли в больницу, его состояние – средней тяжести.

Центр координации противоминной деятельности напоминает, что уровень минной опасности на территории Харьковской области критически высок.

  • • Дата публикации материала: 7 мая 2026 в 18:00;

