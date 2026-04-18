Пытались поднять дрон в Казачьей Лопани: погиб мужчина, женщина ранена
Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко уточнил, что трагедия произошла 16 апреля около 15:00. Двое жителей нашли дрон-«ждун», который уже несколько дней лежал в Казачьей Лопани.
Тогда 49-летний мужчина и 58-летняя женщина решили поднять БпЛА.
«В результате этих безрассудных действий дрон сдетонировал: от осколочных ранений мужчина погиб на месте, а женщину взрывной волной отбросило на несколько метров – она получила многочисленные обломочные ранения тела и открытый перелом ноги», – передает он.
На следующие сутки пострадавшую женщину удалось эвакуировать и перевезти в больницу. На данный момент ее состояние стабильное, угрозы жизни нет.
«Еще раз призываю граждан ни в коем случае не трогать дроны, мины, остатки ракет и любые другие взрывоопасные предметы. Прифронтовая территория – не место для развлечений и удовлетворения собственного любопытства. Такие легкомысленные действия могут стоить вам жизни и здоровья», – акцентировал Задоренко.
Читайте также: В Изюме пропала 9-летняя девочка – она не выходит на связь с вечера
Категории: Происшествия, Украина; Теги: взрыв, Дергачи, дрон, мина, підірвалися, подорвались;
Дата публикации материала: 18 апреля 2026 в 14:31;