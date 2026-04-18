Пытались поднять дрон в Казачьей Лопани: погиб мужчина, женщина ранена

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко уточнил, что трагедия произошла 16 апреля около 15:00. Двое жителей нашли дрон-«ждун», который уже несколько дней лежал в Казачьей Лопани.

Тогда 49-летний мужчина и 58-летняя женщина решили поднять БпЛА.

«В результате этих безрассудных действий дрон сдетонировал: от осколочных ранений мужчина погиб на месте, а женщину взрывной волной отбросило на несколько метров – она получила многочисленные обломочные ранения тела и открытый перелом ноги», – передает он.

На следующие сутки пострадавшую женщину удалось эвакуировать и перевезти в больницу. На данный момент ее состояние стабильное, угрозы жизни нет.

«Еще раз призываю граждан ни в коем случае не трогать дроны, мины, остатки ракет и любые другие взрывоопасные предметы. Прифронтовая территория – не место для развлечений и удовлетворения собственного любопытства. Такие легкомысленные действия могут стоить вам жизни и здоровья», – акцентировал Задоренко.