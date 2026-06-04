Водный отдых на озерах Безлюдовки летом 2026 года запретили
Учитывая ситуацию с безопасностью, на озерах и пляжах Безлюдовки запретили массовый отдых населения, купаться и плавать на малых и спортивных судах.
Об этом сообщает ГУ Госпродслужбы в Харьковской области.
Такое решение приняли на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Безлюдовского поселкового совета.
«Учитывая ситуацию с безопасностью в Харьковской области, во время рассмотрения вопросов состояния подготовки мест массового отдыха населения на водных объектах в летний период 2026 года решили продлить запрет на использование водных объектов Безлюдовской территориальной громады в течение летнего периода для купания, массового отдыха населения, плавания на малых судах, средствах развлечений на воде», — говорится в официальном сообщении.
Как писала ранее МГ «Объектив», вход на остров на Журавлевке годами был платным, однако сейчас там нет ни касс, ни арендаторов. С весны этой территорией занимается коммунальное предприятие «Харьковзеленстрой», специалисты которого уже заявили, что сделают на этой территории настоящий оазис или же, как обещает спикер предприятия Андрей Кравченко, превратят это место в «салтовский рай».
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 17:58;