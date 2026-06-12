Первые результаты по НМТ: ученик из Безлюдовки получил 200 по литературе

11 июня все, кто участвовал в основных сессиях НМТ до 30 мая, уже могут узнать свои официальные результаты. Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования. В Харьковской области уже есть двухсотбальник.

Отмечается, что узнать свои баллы можно в персональных кабинетах, во вкладке «Результат НМТ-2026».

В Безлюдовском поссовете поделились радостной новостью – ученик 11 класса местного лицея Максим Калашник получил 200 баллов по украинской литературе.

«Это значимое достижение является результатом упорного труда, высокого уровня знаний, целеустремленности и любви к украинскому слову. Подготовила ученика учитель украинского языка и литературы, специалист высшей категории, учитель-методист Свинцицкая Татьяна Павловна. Безлюдовский поссовет искренне гордится успехом Максима и его наставницы и желает новых свершений, побед и уверенного покорения будущих вершин», — говорится в сообщении.

Напомним, обвала результатов обучения из-за дистанционки в Харьковской области нет. Об этом свидетельствуют данные мониторинга знаний учеников шестых и восьмых классов. Его провела Государственная служба качества образования. Дети писали тесты по украинскому языку и математике. Начальник Восточного межрегионального управления службы Светлана Вольянская сообщила «Объективу»: количество шестиклассников, продемонстрировавших высокий уровень знаний по математике, существенно возросло. Также стало больше шестиклассников, имеющих достаточный уровень знаний по украинскому языку. Динамика у восьмиклассников неоднородная. Достаточные знания по математике имеют 45% учеников, но показатель высокого уровня упал с 24,5% до 6,4%. Достаточный уровень знаний украинского – у половины восьмиклассников, высокий – у 8,5%.