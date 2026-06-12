Відомі перші результати з НМТ: учень з Безлюдівки отримав 200 з літератури

11 червня всі, хто брав участь в основних сесіях НМТ до 30 травня, вже можуть дізнатися свої офіційні результати. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти. На Харківщині вже є двохсотбальник.

Зазначається, що дізнатися свої бали можна в персональних кабінетах, у вкладці «Результат НМТ-2026».

У Безлюдівській селищній раді поділилися радісною новиною – учень 11 класу місцевого ліцею Максим Калашник отримав 200 балів з української літератури.

«Це вагоме досягнення є результатом наполегливої праці, високого рівня знань, цілеспрямованості та любові до українського слова. Підготувала учня вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист Свинцицька Тетяна Павлівна. Безлюдівська селищна рада щиро пишається успіхом Максима та його наставниці й бажає нових звершень, перемог і впевненого підкорення майбутніх вершин”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, обвалу результатів навчання через дистанційку на Харківщині немає. Про це свідчать дані моніторингу знань учнів шостих і восьмих класів. Його провела Державна служба якості освіти. Діти писали тести з української мови та математики. Начальниця Східного міжрегіонального управління служби Світлана Вольянська повідомила «Об’єктиву»: кількість шестикласників, які продемонстрували високий рівень знань з математики, суттєво зросла. Також побільшало шестикласників, які мають достатній рівень знань з української мови. Динаміка у восьмикласників неоднорідна. Достатні знання по математиці мають 45% відсотків учнів, але показник високого рівня впав із 24,5% відсотків до 6,4%. Достатній рівень знань української – в половини восьмикласників, високий – у 8,5%.