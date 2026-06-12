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Відомі перші результати з НМТ: учень з Безлюдівки отримав 200 з літератури

Суспільство 14:51   12.06.2026
Вікторія Яковенко
Відомі перші результати з НМТ: учень з Безлюдівки отримав 200 з літератури Фото: Безлюдівська селищна рада

11 червня всі, хто брав участь в основних сесіях НМТ до 30 травня, вже можуть дізнатися свої офіційні результати. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти. На Харківщині вже є двохсотбальник.

Зазначається, що дізнатися свої бали можна в персональних кабінетах, у вкладці «Результат НМТ-2026».

У Безлюдівській селищній раді поділилися радісною новиною – учень 11 класу місцевого ліцею Максим Калашник отримав 200 балів з української літератури.

«Це вагоме досягнення є результатом наполегливої праці, високого рівня знань, цілеспрямованості та любові до українського слова. Підготувала учня вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист Свинцицька Тетяна Павлівна. Безлюдівська селищна рада щиро пишається успіхом Максима та його наставниці й бажає нових звершень, перемог і впевненого підкорення майбутніх вершин”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, обвалу результатів навчання через дистанційку на Харківщині немає. Про це свідчать дані моніторингу знань учнів шостих і восьмих класів. Його провела Державна служба якості освіти. Діти писали тести з української мови та математики. Начальниця Східного міжрегіонального управління  служби Світлана Вольянська повідомила «Об’єктиву»: кількість шестикласників, які продемонстрували високий рівень знань з математики, суттєво зросла. Також побільшало шестикласників, які мають достатній рівень знань з української мови. Динаміка у восьмикласників неоднорідна. Достатні знання по математиці мають 45% відсотків учнів, але показник високого рівня впав із 24,5% відсотків до 6,4%.  Достатній рівень знань української – в половини восьмикласників, високий – у 8,5%.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 14:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 червня всі, хто брав участь в основних сесіях НМТ до 30 травня, вже можуть дізнатися свої офіційні результати. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти. ".