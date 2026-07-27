Економічне насильство в Харкові: про інцидент заявила поліція

Психологічне та економічне домашнє насильство – так поліціянти визначили суть сімейної драми, що розгорнулася в Харкові.

Заява про домашнє насильство надійшла до Харківського районного управління поліції №1, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області 27 липня.

“Під час перевірки правоохоронці встановили, що 50-річний чоловік умисно перешкоджав своїй 50-річній співмешканці потрапити до місця проживання, чим вчинив щодо неї психологічне та економічне домашнє насильство”, – поінформували в ГУНП.

Спроби не пустити дружину додому поліціянти припинили. А на чоловіка склали адміністративний протокол та винесли термінову заборону. Вона на певний період забороняє будь-які контакти з постраждалою.

Раніше ми повідомляли, що в Харківській області сталося сімейне вбивство. 64-річного мешканця Краснокутська на Харківщині затримали за підозрою в тому, що побив дружину до смерті. Конфлікт стався на ґрунті ревнощів.