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Економічне насильство в Харкові: про інцидент заявила поліція

Події 19:23   27.07.2026
Оксана Горун
Економічне насильство в Харкові: про інцидент заявила поліція

Психологічне та економічне домашнє насильство – так поліціянти визначили суть сімейної драми, що розгорнулася в Харкові.

Заява про домашнє насильство надійшла до Харківського районного управління поліції №1, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області 27 липня.

“Під час перевірки правоохоронці встановили, що 50-річний чоловік умисно перешкоджав своїй 50-річній співмешканці потрапити до місця проживання, чим вчинив щодо неї психологічне та економічне домашнє насильство”, – поінформували в ГУНП.

Спроби не пустити дружину додому поліціянти припинили. А на чоловіка склали адміністративний протокол та винесли термінову заборону. Вона на певний період забороняє будь-які контакти з постраждалою.

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Раніше ми повідомляли, що в Харківській області сталося сімейне вбивство. 64-річного мешканця Краснокутська на Харківщині затримали за підозрою в тому, що побив дружину до смерті. Конфлікт стався на ґрунті ревнощів.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2026 в 19:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Психологічне та економічне домашнє насильство – так поліціянти визначили суть сімейної драми, що розгорнулася в Харкові".