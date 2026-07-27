Є позитивні зрушення – Синєгубов про боротьбу з “бандеролями” (відео)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону 27 липня розповів про основні особливості нових російських дронів-ракет “Бандероль”, якими б’ють по Харківщині.

“Вона небезпечна, так. Має силу удару десь у середньому таку саму, як і в “шахеда”. Однак, ворог начиняє її шрапнеллю для того, щоб максимально завдати шкоди людям. Тому це, звичайно, небезпечно, порівняно з іншими видами озброєння“, – поділився Синєгубов.

Він також зазначив: “бандероль” – нова експериментальна зброя, її досить складно завчасно виявити, адже ракета може летіти надто низько.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“Однак наші військові вже над цим працюють. І вже є, скажімо так, певні позитивні зрушення щодо виявлення, щодо попередження, щодо повітряних тривог і вчасних сигналів про небезпеку“, – заявив начальник ХОВА.

Нагадаємо, саме “бандеролью” російська армія вдарила по Харкову 26 липня, вбивши 40-річну жінку, ще 16 людей постраждали від того “прильоту”. Уже сьогодні, 27 липня, два таких снаряди прилетіли по Балаклії – там є загиблий і вісім постраждалих.