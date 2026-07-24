Сьогодні 24 липня 2026: яке свято та день в історії

24 липня 1567 року зреклася престолу королева Шотландії Марія Стюарт. У цей день 1015-го вбили руського князя Бориса. У 1911-му в Перу знайшли “втрачене місто” Імперії Інків Мачу-Пікчу. У 1915-му сталася катастрофа пароплава “Істленд”, під час якої загинуло більше людей, ніж на “Титаніку”. У 1923-му підписали Лозанський мирний договір, що встановив нові кордони Туреччини. У 1945-му Гаррі Трумен повідомив Сталіну про створення ядерної бомби. У 1990-му в Києві вперше в радянський період історії України підняли синьо-жовтий прапор. У 2019-му Борис Джонсон став прем’єр-міністром Великої Британії.

Свята та пам’ятні дати 24 липня

24 липня в Україні – День фінансового працівника.

У світі – Міжнародний день турботи про себе, День двоюрідних братів і сестер.

Також сьогодні: Всесвітній день БДСМ, Міжнародний день Липовини (сорт винограду).

24 липня в історії

24 липня 1015 року за наказом Святополка Окаянного вбили сина Володимира Великого князя Бориса. Докладніше.

24 липня 1567 року королева Шотландії Марія Стюарт, перебуваючи в ув’язненні в замку Лохлівен, підписала акт про зречення престолу на користь свого однорічного сина Якова. Уже 29 липня 1567 року хлопчика коронували у Стерлінгу як Якова VI. Його регентом став зведений брат матері – Джеймс, граф Морей (бастард короля Шотландії Якова V).

Зреченню королеви передували роки політичної боротьби. До падіння призвело непросте сплетіння політики, релігійного протистояння (католиків і протестантів) та особистого життя. Провівши юність у Франції, Марія повернулася до Шотландії, де не змогла отримати одностайну підтримку знаті. Її зведений брат, підтримуваний протестантськими лордами, став одним із лідерів опозиції. Однак козирі в руки своїм противникам вона дала сама – своїм бурхливим особистим життям. На королеву впали серйозні підозри щодо причетності до організації вбивства її другого чоловіка – Генріха Стюарта, лорда Дарнлі. У ніч проти 10 лютого 1567 року будинок, де був Дарнлі, підірвали. Самого лорда знайшли мертвим у дворі. Історики вважають, що він загинув не від вибуху, а був убитий до нього або під час втечі. Сама ж Марія лише через три місяці після цих подій вийшла заміж утретє – за свого коханця графа Ботвелла, якого теж вважали причетним до вбивства Дарнлі.

“Її шлюб з графом Ботвеллом (якого взагалі вважав головним вбивцею) приніс їй неминучу загибель, – пише офіційний сайт британської королівської сім’ї The Royal Family. – Її протестантські лорди повстали проти неї, і її армія зіткнулася з їхніми військами в Карберрі-Гілл, поблизу Единбурга, 15 червня 1567 року. Вона здалася, була ув’язнена в замку Лохлівен, Кінросс-Шир, і була змушена зректися престолу на користь свого малолітнього сина. Ботвелл втік до Скандинавії, де його заарештували та тримали в ув’язненні до самої смерті”.

Колишню королеву після зречення продовжували утримувати в Лохлівені – поки їй не вдалося втекти.

“У травні 1568 року Марія втекла через озеро та пізніше того ж місяця опинилася у вигнанні в Англії. Вона більше ніколи не бачила своєї батьківщини”, – зазначають на сайті Historic Environment Scotland – державної організації, яка займається історичними пам’ятками Шотландії.

24 липня 1911 року в Перу знайшли “втрачене місто” Імперії Інків Мачу-Пікчу. Докладніше.

24 липня 1915 року в Чикаго сталася катастрофа екскурсійного пароплава “Істленд”. За різними оцінками, у ній загинуло від 850 до 1300 осіб. Докладніше.

24 липня 1923 року підписанням Лозаннського мирного договору завершилася мирна конференція, що тривала у Швейцарії з 20 листопада 1922-го. Докладніше.

24 липня 1945 року під час Потсдамської конференції президент США Гаррі Трумен повідомив Сталіну про створення ядерної бомби. Докладніше.

24 липня 1990 року над Київрадою вперше за радянських часів підняли синьо-жовтий прапор. Докладніше.

24 липня 2019 Борис Джонсон став прем’єр-міністром Великої Британії. Докладніше.

Церковне свято 24 липня

24 липня вшановують пам’ять мучениці Христини та мучеників благовірних князів Бориса й Гліба (у Хрещенні Романа та Давида). Докладніше.

Народні прикмети 24 липня

Якщо вранці йде дощ, то зима буде сніжною.

Якщо день теплий і сонячний, то зима буде м’якою.

Якщо випала роса та тримається до полудня, то буде гроза.

Що не можна робити 24 липня

Дівчатам не можна ходити з розпущеним волоссям на вулиці.

Не можна рубати дерева та ламати гілки.

Не варто працювати в цей день у саду та городі.