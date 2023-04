Сьогодні 24 квітня: яке свято та день в історії

24 квітня 1558 року Марія Стюарт вийшла заміж за майбутнього короля Франції Франциска. 1771-го на Японію обрушилося наймогутніше з відомих цунамі в історії. 24 квітня 1915 року вважається днем ​​початку геноциду вірмен у Османській імперії. 1916-го цього дня почалося Великодне повстання в Ірландії. А 1990-го на орбіту Землі доставили телескоп “Габбл”.

24 квітня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

У світі – День Всесвітнього захисту лабораторних тварин.

Також під егідою ООН відбуваються: Міжнародний день солідарності молоді в боротьбі проти колоніалізму за мирне існування; Міжнародний день проти вивісекції; Міжнародний день мультилатералізму та дипломатії за мир.

24 квітня 1558 16-річна королева Шотландії Марія I (Стюарт) вийшла заміж за спадкоємця французького престолу Франциска, сина короля Генріха II.

Чоловік Марії був таким само молодим, як і вона, а знайомі вони були з самого дитинства. Адже ще у 6-річному віці Марію забрали з рідної Шотландії до французького двору. Це було зумовлено і домовленостями про одруження, і реальною небезпекою перебування єдиної спадкоємиці престолу в Шотландії, охопленій війною з англійцями та релігійними сутичками.

Король Генріх II ставився до майбутньої невістки з великою симпатією та сприяв здобуттю нею прекрасної освіти. Марія Стюарт зачарувала французький двір, їй присвячували вірші Лопе де Вега та Ронсар. Проте її французька історія була дуже нетривалою. Минуло трохи більше року після весілля, коли зненацька через трагічний випадок на святковому турнірі загинув Генріх II. Чоловік Марії Франсуа 10 липня 1559 року зійшов на престол як король Франциск II. Він також мав титул короля-консорта Шотландії. Їхні діти могли об’єднати престоли Франції та Шотландії та претендувати на англійський престол, адже Марія була спадкоємицею англійських королів по прямій лінії та заперечувала права Єлизавети I. Проте шлюб із французьким королем був нетривалим, а дітей у ньому не було. Це пов’язано з молодим віком і можливими хворобами Франциска. Історики схиляються до того, що молодий король мав туберкульоз. Причиною його передчасної смерті – 5 грудня 1960 року – став абсцес у вусі, що спричинив гнійний менінгіт. Після смерті Франциска ІІ Марія Стюарт повернулася до Шотландії, де вступила у тривалу боротьбу за свою владу та особисте щастя. Завершилася її історія тривалим ув’язненням і стратою за підозрою у змові проти королеви Англії Єлизавети I. Син Марії Стюарт від другого шлюбу Яків став королем Англії та об’єднав престоли Англії та Шотландії.

24 квітня 1771 року по узбережжю японського острова Ісігакі вдарила надпотужна хвиля, що увійшла в історію як “Велике цунамі”. Її виникнення спричинив землетрус. О 8 годині ранку 24 квітня на узбережжя одна за одною виплеснулися три хвилі, найстрашнішою була друга. Її висоту оцінюють по-різному – від 30 метрів до рекордних 85. Вона рухалася зі швидкістю 750 км і мала таку силу, що розкидала близько 800 тонн коралів. Згідно з наявними записами, загинули майже 8,5 тисячі людей, безвісти зникли ще 12 тисяч. Було зруйновано тисячі будинків. Проте навіть не це мало найсильніші наслідки. Непоправну шкоду стихія завдала сільському господарству. Голод після стихійного лиха не могли перемогти ще 80 років.

24 квітня 1833 року в США запатентували перший автомат із газованою водою.

Його винахідниками були Джейкоб Еберт та Джордж Дулті. Їх пристрій дозволяв поєднувати ароматизований сироп або концентрат сиропу та вуглекислий газ з охолодженою та очищеною водою. Таким чином, просто на місці продажу готували безалкогольні газовані напої. Саму технологію приготування газованої води за півстоліття до цього розробив британський хімік Джозеф Прістлі. Як газувати воду, він здогадався, спостерігаючи за роботою броварні. Хімік помістив контейнери з водою над чанами, де варилося пиво, і вода зарядилася бульбашками. Згодом Прістлі провів аналіз води та виявив речовину, яка її газувала – діоксид вуглецю. А потім сам зміг виготовити першу пляшку такої води.

24 квітня 1895 року американець Джошуа Слокам розпочав перше у світі одиночне навколосвітнє плавання. Він став першою у світі людиною, яка змогла втілити таку відчайдушну ідею. Джошуа стартував із Бостона на яхті “Spray”.

А повернувся до США більше, ніж за три роки – 27 червня 1898 року. Він обігнув земну кулю, пропливши понад 74 тисячі кілометрів. На жаль, у момент прибуття мореплавця до Ньюпорту інтересу до його рекордної подорожі преса не виявила. У цей момент йшла американо-іспанська війна, тому вся увага суспільства була зосереджена зовсім на іншому. Статті про мореплавця почали виходити лише після завершення повномасштабних боїв. А в 1900 році він сам описав своє плавання в книзі “Навколосвітня подорож вітрильником наодинці”.

24 квітня 1915 року в Османській імперії влада починає проводити масові арешти та депортацію вірменської інтелігенції Константинополя (Стамбула). Цей день у світі затверджений як день пам’яті жертв геноциду вірмен.

У трагедії вірменського народу провідну роль зіграли младотурецькі правителі: Талаат-паша, Енвер-паша та Джемаль-паша. У перший же день масового виселення вірмен зі Стамбула були вбиті. Протягом наступних трьох років загинуло понад 1,5 млн вірмен. Значна кількість людей стала біженцями або була виселена примусово в Месопотамію, Ліван, Сирію. Іти туди доводилося через пустелі, де люди гинули в дорозі від голоду та хвороб. Світом розселилося понад мільйон вірмен-біженців.

24 квітня 1916 року розпочалося Великодне повстання в Ірландії. Це була чергова та трагічна спроба ірландців відстояти свою незалежність від Великобританії. Історія ірландської війни за незалежність має глибоке історичне коріння. Англоскакси розпочали завоювання острівної держави ще у XII столітті, у XIII Ірландія стала першою колонією майбутньої Британської колоніальної імперії та була нею протягом понад 800 років. Однак ірландці ніколи не втрачали національних почуттів та прагнень жити у власній незалежній країні. Через всю історію британського панування в Ірландії проходять повстання та війни. Залишки автономії Ірландії ліквідували 1801 року, коли країна залишилася без власного парламенту – натомість її представники отримали місця в англійській палаті лордів та громад.

На тлі Першої світової війни боротьба за незалежність у Ірландії загострилася. Тим більше, що повстанці отримали те, чого їм завжди не вистачало, – зброю. Напередодні війни, 1913 року, у Дубліні поет Патрік Пірс створив Ірландське Республіканське Братство – воєнізовану організацію. У тому ж році на базі профспілкових організацій було створено Ірландську цивільну армію. Через місяць після вступу Великої Британії до Першої світової Братство вирішило готуватися до повстання за незалежність. 1916 року в Ірландії створили загони волонтерів, які розпочали військову підготовку нібито для участі у війні в складі британської армії. Роззброювати людей британський уряд не наважився. Насправді вони готувалися до повстання. Його початок призначили на Великдень – 23 квітня, але згодом перенесли на 24, розраховуючи, що після свят із Дубліна поїде велика кількість британських офіцерів. За тиждень до повстання було створено Тимчасовий революційний комітет та надруковано Декларацію про незалежність Ірландської республіки. 24 квітня 1200 добровольців та 200 воїнів Цивільної армії відгукнулися на заклик до повстання. Вони пройшли Дубліном маршем у синіх ірландських уніформах. На початку повстанцям вдалося захопити поштамт та низку ключових будівель у місті.

Однак у Лондоні на події зреагували миттєво – до Дубліна перекинули дві британські бригади. Чисельність британського війська перевищила 5000 солдатів. Бої відбувалися у всьому місті. За наявними даними, було вбито 200 цивільних ірландців, ще 600 поранено. Також загинули 64 озброєні повстанці та 200 – поранені. З британського боку втрати склали: 134 убитих та 381 поранений. Після придушення повстання заарештували понад 3500 людей. 15 арештованих – ватажків повстання – за вироком трибуналу розстріляли, ще одного – повісили. Частину активних учасників засудили до каторжних робіт, проте згодом багатьох помилували. Шлях Ірландії до незалежності продовжився після світової війни. Країна була роз’єднана – її північна частина із шести графств із переважно протестантським населенням зараз входить до складу Великобританії, Інші графства – незалежна Ірландія. Зі складу Британської співдружності вона вийшла 1949 року.

24 квітня 1990 року на орбіту Землі доставили найвідоміший і найпотужніший телескоп усіх часів – космічний телескоп “Габбл”.

Його створення та запуск – спільний проект NASA та Європейського космічного агентства. У космос “Габбл” вирушив пізніше, ніж планувалося. Запуск відклали у 1986 році після аварії “Челленджера” . В очікуванні поновлення космічних польотів “Габбл” постійно модернізували та зберігали запчастини в особливих умовах, що призводило до постійного подорожчання проєкту. Нарешті, 24 квітня 1990 року стартував шатл “Діскавері” STS-31, який вивів телескоп на розрахункову орбіту. Загалом з початку проєкту до запуску на космічний телескоп витратили 2,5 млрд доларів США (при початковому бюджеті в 400 млн).

“Габбл” завершив 30 років роботи у квітні 2020 року, і зараз, за ​​прогнозами, його ресурс продовжено до 2030-2040 років. Значення космічного телескопа для розвитку науки важко переоцінити. Так, щорічно у списку 200 наукових статей, що найбільше цитуються, не менше 10% складають роботи, виконані на основі матеріалів “Габбла”. З його допомогою частково підтвердили теорію про надмасивні чорні діри в центрах галактик і висунули гіпотезу, що по’язує масу чорних дір з властивостями галактики. Саме на базі спостережень, здійснених за допомогою “Габбла”, побудована сучасна космологічна модель – Всесвіт, що розширюється з прискоренням, заповнений темною енергією. Також уточнено вік Всесвіту – 13,7 млрд років. Відкрито тисячі нових галактик. Звісно ж, у постійному режимі завдяки телескопу отримують чіткі знімки та відео як віддалених галактик, так і планет і космічних тіл Сонячної системи.

