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Колишній артист цирку в Харкові працював на РФ – прокуратура

Суспільство 12:13   10.07.2025
Вікторія Яковенко
Колишній артист цирку в Харкові працював на РФ – прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові затримали 50-річного чоловіка, який раніше працював у сфері естрадно-циркового мистецтва. Слідство встановило, що він зливав ворогу координати ЗСУ.

Спілкуватися через месенджер «Телеграм» з представником спецслужб РФ фігурант почав у травні, з’ясували в Харківській обласній прокуратурі.

«В обмін на обіцяну грошову винагороду він погодився співпрацювати з ворогом. Чоловік збирав інформацію про дислокацію особового складу та військової техніки Збройних Сил України в Харкові», – зазначили правоохоронці.

Зокрема, додають в прокуратурі, зібрані координати чоловік передав російському куратору.

«Чим фактично сприяв коригуванню вогню окупантів по українських позиціях в обласному центрі», – підкреслили в прокуратурі.

Фігуранта затримали у нього вдома. Йому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Салтівський райсуд вже обрав чоловіку запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

работник цирка в Харькове работал на РФ
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 12:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали 50-річного чоловіка, який раніше працював у сфері естрадно-циркового мистецтва. Слідство встановило, що він зливав ворогу координати ЗСУ.".