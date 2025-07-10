Колишній артист цирку в Харкові працював на РФ – прокуратура

У Харкові затримали 50-річного чоловіка, який раніше працював у сфері естрадно-циркового мистецтва. Слідство встановило, що він зливав ворогу координати ЗСУ.

Спілкуватися через месенджер «Телеграм» з представником спецслужб РФ фігурант почав у травні, з’ясували в Харківській обласній прокуратурі.

«В обмін на обіцяну грошову винагороду він погодився співпрацювати з ворогом. Чоловік збирав інформацію про дислокацію особового складу та військової техніки Збройних Сил України в Харкові», – зазначили правоохоронці.

Зокрема, додають в прокуратурі, зібрані координати чоловік передав російському куратору.

«Чим фактично сприяв коригуванню вогню окупантів по українських позиціях в обласному центрі», – підкреслили в прокуратурі.

Фігуранта затримали у нього вдома. Йому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Салтівський райсуд вже обрав чоловіку запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.