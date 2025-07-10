Колишній артист цирку в Харкові працював на РФ – прокуратура
У Харкові затримали 50-річного чоловіка, який раніше працював у сфері естрадно-циркового мистецтва. Слідство встановило, що він зливав ворогу координати ЗСУ.
Спілкуватися через месенджер «Телеграм» з представником спецслужб РФ фігурант почав у травні, з’ясували в Харківській обласній прокуратурі.
«В обмін на обіцяну грошову винагороду він погодився співпрацювати з ворогом. Чоловік збирав інформацію про дислокацію особового складу та військової техніки Збройних Сил України в Харкові», – зазначили правоохоронці.
Зокрема, додають в прокуратурі, зібрані координати чоловік передав російському куратору.
«Чим фактично сприяв коригуванню вогню окупантів по українських позиціях в обласному центрі», – підкреслили в прокуратурі.
Фігуранта затримали у нього вдома. Йому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Салтівський райсуд вже обрав чоловіку запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: державна зрада, новини Харкова, Харьковская областная прокуратура, цирк;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 12:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали 50-річного чоловіка, який раніше працював у сфері естрадно-циркового мистецтва. Слідство встановило, що він зливав ворогу координати ЗСУ.".