Прокурори довели у суді, що тепер уже колишній заступник мера Куп’янська під час окупації міста працював на РФ. В окупаційній адміністрації він контролював роботу місцевих комунальних підприємств, повідомили в обласній прокуратурі.

Чиновника було обрано депутатом Куп’янської райради у 2020 році від забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа — За життя».

За даними прокуратури, у липні 2022 року він погодився стати «в. о. помічника заступника голови з питань інфраструктури» в окупаційній адміністрації. Там, зокрема, займався перепідключенням електропостачання Куп’янського району до енергомереж так званої «ЛНР» та території Росії.

Після звільнення міста чиновник утік до Росії і перебуває у розшуку.

“Почеркознавча експертиза підтвердила справжність його підписів у знайденому правоохоронцями трудовому договорі з окупаційною владою, а його участь у нарадах зафіксована на відеозаписах ворожих медіа та підтверджена показаннями свідків”, – кажуть у прокуратурі.

Суд засудив його до 15 років ув’язнення за держзраду та колабораціонізм із конфіскацією майна. Цей термін почне відраховуватись з дня його затримання.

Нагадаємо, терапевта та працівника супермаркету судитимуть у Харкові. Їх звинувачують у стеженні за Силами оборони та спробі підірвати військовий автомобіль.