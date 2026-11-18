Ізюм і Рогань – пріоритет у питанні будівництва підземних шкіл на Харківщині у 2027-му році, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Я хочу зазначити, що мене вже тримає буквально за горло голова Роганської громади. Щодо них вже є проєкти, і все інше, ми будемо однозначно подавати на фінансування на наступний рік. Можливо, навіть як і в Ізюмі, ми розпочнемо роботи за власні кошти обласні, тому що від цього залежить рейтинг і чи переможе у відборі цей заклад освіти в конкурсі, який буде влаштовувати Міністерство освіти та науки. Тому, як я вже сказав, Ізюм, Рогань – це пріоритет на наступний рік», – повідомив Синєгубов, передає кореспондентка МГ «Об’єктив».

У пріоритеті також – завершення будівництва всіх шкіл, роботи на яких ще тривають.

«Ми їх маємо завершити до вересня, щонайменше, на наступний рік. Щодо Валок і Безлюдівки, знову ж таки, повертаючи до того, має бути проєкт. Мені невідомо, я можу помилятись, але за моєю інформацією, ані там, ані там, немає проєктів», – додав начальник ХОВА.