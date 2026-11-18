Міський голова Златополя Микола Бакшеєв вдень 18 листопада повідомив, що наразі не можуть спрогнозувати терміни відновлення електропостачання для споживачів. Причина – низька напруга.

“За інформацією, отриманою від Златопільського РЕМ, наразі здійснюється заживлення об’єктів критичної інфраструктури. Через низьку напругу в мережі підвищити її до нормативного рівня на цей час технічної можливості немає. Щодо відновлення електропостачання для побутових споживачів, прогнозні терміни наразі відсутні”, – написав Бакшеєв.

Про будь-які зміни ситуації обіцяє інформувати додатково.

Вранці він розповідав, що ситуація зі світлом може вплинути і на подачу води.

“КП “Тепломережі” повідомляє: через знеструмлення всіх електричних вводів на джерелах водопостачання міста можливі зміни в подачі води. Якщо електропостачання не вдасться відновити найближчим часом, вода подаватиметься за допомогою дизельних генераторів за графіком: з 17:00 до 21:00, з 06:00 до 09:00”, – зазначав Бакшеєв.

Він закликав жителів заздалегідь зробити необхідний запас води.

Нагадаємо, заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу 18 листопада повідомив, що з вересня росіяни атакували енергооб’єкти у країні вже понад тисячу разів. В основному, б’ють по високовольтних підстанціях. “Надзвичайно складною” Некрасов назвав ситуацію зі світлом на Харківщині.