Минулої ночі ворог масовано атакував один із важливих для енергосистеми Харківщини об’єктів. Наразі тривають необхідні аварійно-відновлювальні роботи, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

“Ми залежимо від загальнонаціональної енергетичної системи. Питання не в Харківській області. Зазначу так: так, обмежено отримуємо електроенергію. Є досить жорсткі графіки аварійних відключень, планових відключень. Ну і так, в залежності від того, що у нас не вистачає напруги по мережах, в тому числі, йдуть збої і електротранспорту. Наразі робимо все можливе для того, щоб стабілізувати ситуацію”, – прокоментував ситуацію зі світлом Синєгубов.

Він також закликав жителів не користуватися наразі ліфтами, бо спостерігаються постійні перебої з електропостачанням.

Нагадаємо, вранці 17 листопада у пресслужбі мерії повідомили, що через нестабільну напругу в Харкові спостерігаються проблеми в роботі електротранспорту.

Також нагадаємо, напередодні, 16 листопада, близько 16:30 у Харкові через різке зниження напруги зупинилися поїзди до метро. Також у деяких районах зникло вуличне освітлення. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в ніч на 16 листопада під ударами знову було одне з енергогенеруючих підприємств на території області. Водночас він наголосив, що ситуація з енергозабезпеченням залишається під повним контролем, а проблем із фінансуванням «планів стійкості» немає.

Вранці 17 листопада в АТ «Харківобленерго» повідомили, що на Харківщині ввели аварійні відключення світла.