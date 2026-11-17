Вночі 17 листопада Україна пережила черговий масований обстріл. РФ била по Харкову, Києву, Черкасах, Дніпру, Павлограду та Запоріжжю.

Близько опівночі перші ракети полетіли на Київ, Дніпро та Запоріжжя. Повітряні сили ЗСУ писали про пуски балістики. У столиці перші «прильоти» припали по об’єктах критичної інфраструктури. Мер Віталій Кличко зазначив: після атак почалися проблеми з тепло- та водопостачанням. Крім цього, підтвердив міський голова, ворог обстріляв Північний та Південний мости.

Вранці стало відомо: рух по обох мостах перекрито.

Про удари по критичній інфраструктурі повідомив і співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. Він уточнив: у місті пролунало щонайменше шість вибухів.

На Черкащині прилетіло по місту Сміла – також по інфраструктурних об’єктах.

«За попередньою інформацією, троє людей травмовані», – написав начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Гучно було також у Дніпрі та Павлограді. Після чого окупанти взялися за Харків. Ракетні удари припали по Холодногірському району. Інформацію про постраждалих та руйнування не повідомляли.