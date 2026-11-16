Бізнес на військових: двох мешканців Харківщини підозрюють у контрабанді авто

Двох мешканців Харківської області затримали за підозрою у контрабанді 25 іномарок під прикриттям допомоги військовим. Замість фронту автомобілі опинилися на авторинку, кажуть в обласній прокуратурі.

За даними слідства, протягом року – з листопада 2025 по листопад 2026 року підозрювані ввозили вживані автомобілі з Литовської Республіки під виглядом безкоштовної гуманітарної допомоги для ЗСУ. У такий спосіб вони ухилялися від митних платежів. Після перетину кордону ділки виставляли автомобілі на торговому інтернет-майданчику та продавали їх за готівку – долари чи гривні.

“Загалом вони організували ввезення в Україну та продаж 25 автомобілів марок BMW, Audi, Volvo, Honda, Mitsubishi, Toyota, Hyundai, Opel, SsangYong, Chevrolet тощо. Їхня загальна ринкова вартість перевищує 9,1 млн гривень”, – кажуть у прокуратурі.

Під час обшуків на майданчиках, де товар зберігали та показували потенційним покупцям, було виявлено 19 автомобілів. На них накладено арешт.

Обох чоловіків затримано, їм повідомили про підозру в контрабанді підакцизних товарів у значних розмірах (ч. 1 ст. 201-4 КК України). Їм загрожує позбавлення волі на строк від шести років. Суд відправив обох під варту.

Копи перевіряють причетність інших до цієї справи.

Нагадаємо, харків’янин отримав два роки позбавлення волі за бажання збагатитися коштом військових. Суд встановив, що чоловік продав 13 неіснуючих автомобілів для ЗСУ та обдурив волонтерів та військових на 1,1 мільйона гривень.