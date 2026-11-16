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“Непридатні” за гроші: як у Харкові списували військових зі служби – СБУ

Суспільство 13:00   16.11.2026
Вікторія Яковенко
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“Непридатні” за гроші: як у Харкові списували військових зі служби – СБУ Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці викрили у Харкові схеми незаконного списання воїнів ЗСУ з військової служби на підставі фейкових медичних документів.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, фігуранти – колишній начальник ВЛК, лікар одного з військово-медичних клінічних центрів, а також посередник, який координував взаємодію між учасниками схеми та їхніми «клієнтами».

“За гроші фігуранти забезпечували проходження військовослужбовцями необхідних медичних обстежень, організовували виготовлення фіктивних документів та сприяли отриманню висновків про непридатність до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку. Для реалізації злочинної схеми учасники використовували свої службові зв’язки у військово-медичних та цивільних лікувальних закладах, залучаючи до процесу окремих медичних працівників”, – встановило слідство.

Зазначається, що основними «клієнтами» фігурантів були військовослужбовці, які прагнули достроково припинити проходження військової служби. Організатори, кажуть в СБУ, запевняли їх, що можуть гарантувати позитивне вирішення питання незалежно від реального стану здоров’я.

“Правоохоронці покроково документували протиправну діяльність фігурантів. Було задокументовано низку епізодів одержання неправомірної вигоди на загальну суму понад 8 тис. доларів США. На завершальному етапі спецоперації правоохоронці затримали посередника “на гарячому” під час передачі останньої частини неправомірної вигоди у розмірі 5,5 тис. доларів”, – додали в СБУ.

Правоохоронці провели 31 обшук вдома та за місцями роботи фігурантів. Вилучили: медичну документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, а також грошові кошти у різних валютах: понад 44 тис. гривень, майже 10 тис. євро, понад 34 тис. доларів та британські фунти стерлінгів.

Трьом фігурантам повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Якщо провину доведуть, їм загрожує 10 років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.

Тривають слідчі дії – правоохоронці встановлюють всіх можливих учасників схеми, а також осіб, які могли скористатися такими послугами.

списывали военных в Харькове за деньги
Фото: Владислав Абдула

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2026 в 13:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили у Харкові схеми незаконного списання воїнів ЗСУ з військової служби на підставі фейкових медичних документів.".