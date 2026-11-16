Хто очолив департамент відбудови Харківської міськради, повідомив ХАЦ

Тимчасово виконуючою обов’язки директора департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міськради стала Наталія Линник. Посаду вона обійняла з 19 жовтня, повідомили у ГО «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на сайт YouControl.

“Наталія Линник – досвідчена менеджерка, яка багато років очолювала КП “Харківська дирекція будівництва метрополітену”, також працювала першою заступницею директора КП “Харківспецбуд”. Останній час вона перебувала на пенсії”, – розповіли антикорупціонери.

Вони також проаналізували декларацію жінки.

“Як для багаторічної менеджерки, офіційна декларації Линник доволі скромна. Вона з чоловіком задекларувала дві квартири і спільні заощадження в сім тисяч доларів, а також автомобіль Mitsubishi Eclipse 2018 року випуску, який придбали в 2024 році. І в цілому все. Але подана декларація все-таки викликає питання. Автомобіль Mitsubishi Eclipse 2018 року випуску (зараз продаються вживаним за 14-15 тисяч доларів) родина Наталії Линник придбала за 1000 гривень, що дуже далеко від реальних цін”, – зазначили у ХАЦ.

Нагадаємо, раніше директором департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міськради був Костянтин Лиска. Він звільнився у жовтні, повідомляли у ГО «Харківський антикорупційний центр».