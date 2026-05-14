Терехов звільнив свого заступника і водночас директора департаменту

Політика 17:31   14.05.2026
Олена Нагорна
Мер Ігор Терехов звільнив Дмитра Липового з посади заступника Харківського міського голови – директора департаменту будівництва та шляхового господарства міськради.

Розпорядження Терехова опублікувала ГО “Харківський антикорупційний центр”, а речник міськради Юрій Сідоренко пояснив МГ “Об’єктив”, що з 11 травня Липовий звільнений за власним бажанням з обох посад. 

До 2022 року Липовий був директором КП “Тролейбусне депо №2”, з кінця лютого 2024-го він очолював департамент будівництва та шляхового господарства міськради. Наприкінці квітня 2024-го Липовий був призначений заступником міського голови.

