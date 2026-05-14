Терехов звільнив свого заступника і водночас директора департаменту
Мер Ігор Терехов звільнив Дмитра Липового з посади заступника Харківського міського голови – директора департаменту будівництва та шляхового господарства міськради.
Розпорядження Терехова опублікувала ГО “Харківський антикорупційний центр”, а речник міськради Юрій Сідоренко пояснив МГ “Об’єктив”, що з 11 травня Липовий звільнений за власним бажанням з обох посад.
До 2022 року Липовий був директором КП “Тролейбусне депо №2”, з кінця лютого 2024-го він очолював департамент будівництва та шляхового господарства міськради. Наприкінці квітня 2024-го Липовий був призначений заступником міського голови.
• Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2026 в 17:31;