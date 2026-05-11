Вибух у Харкові: Терехов повідомляє про «приліт» у дах багатоповерхівки
Влучання безпілотника зафіксували в Харкові близько 21:35 11 травня.
Як повідомив мер Ігор Терехов, попередньо, БпЛА впав у Шевченківському районі, у місці щільної житлової забудови. На місці працюють відповідні служби.
Терехов уточнив, що безпілотник влучив у дах багатоповерхового будинку, пошкоджені вікна. Інформація про постраждалих не надходила.
О 21:26 у Харкові оголосили повітряну тривогу, причиною була загроза БпЛА “Молния”. Моніторингові канали попереджали про безпілотник над Олексіївкою.
Нагадаємо, раніше мер Ігор Терехов підбив підсумки минулого тижня у Харкові. Мер зазначив, що було 20 російських ударів. У тому числі – «прильоти» під час так званого «перемир’я». В Індустріальному районі «молния» влучила у дев’ятиповерхівку 9 травня. Гостру реакцію на стрес отримали шестеро людей, серед них троє дітей. 10 травня прилетіло по приватному будинку в Київському районі – там була пожежа, без постраждалих. Повітряну тривогу в Харкові оголошували 71 раз за тиждень. Загалом вона тривала 85 годин – тобто половину тижня.
Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, атака БпЛА, новини Харкова;
Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2026 в 21:52;