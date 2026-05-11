Десять станцій метро в Харкові можуть стати доступнішими. Про що йдеться?

Зробити доступними пішохідні підземні переходи метро для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп планують у Харкові. Загалом у проєкті десять станцій, але першочергово хочуть реалізувати три пілотні об’єкти.

Меморандум про взаємодію підписали КП «Харківський метрополітен» та міжнародна організація «Кімонікс», розповів МГ “Об’єктив” директор департаменту інклюзивної доступності та безбар’єрного середовища міськради Олег Пуль.

Він констатував, що метрополітен, який будувався ще в 1970-ті роки, не є доступним та інклюзивним. Водночас це споруда подвійного призначення, яка використовується як укриття.

“Ми запропонували міжнародній організації “Кімонікс” допомогти нам з облаштуванням підземних переходів, для того, щоб людина, наприклад, з порушенням опорно-рухового апарату могла дістатися з поверхні в підземний пішохідний перехід і далі до входу на станцію метрополітену”, — пояснив Пуль.

Йдеться про встановлення підйомників, ліфтів або інших технічних засобів безбар’єрності. Загалом у проєкті десять станцій, але будуть визначені три пілотні. Які — ще уточнюється.

Пуль зазначив, що проєкт розпочався наприкінці лютого — на початку березня. Наразі триває погодження технічних моментів. Міжнародні партнери залучили фахівців у сфері архітектури, які запропонують своє бачення. Після узгодження спільних рішень перейдуть до реалізації.



“Будемо сподіватися, що в поточному році вдасться хоча б пілотні підземні переходи зробити більш доступними для всіх категорій, в тому числі для людей з порушенням опорно-рухового апарату, для людей незрячих і таке інше”, – зазначив посадовець.

Конкретних термінів початку робіт Пуль не назвав — вони залежать від процедур донора та фінансування. Бюджет також поки що не визначено, оскільки проєкт перебуває на попередній стадії обговорення.