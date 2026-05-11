Як відновлюють пошкоджений обстрілами будинок на Олексіївці (фото)
На проспекті Людвіга Свободи у Харкові триває відновлення багатоквартирного будинку, який зазнав руйнувань внаслідок російських обстрілів, повідомили у міській раді.
Внаслідок обстрілів у будинку було вибито вікна, пошкоджено стіни, вхідні групи, перекриття, інженерні мережі, покрівлю та фасад.
Як розповіли в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже замінили пошкоджені вікна, відновили дах і стіни підвалу. Крім того, в будинку оновили системи опалення, водопостачання, водовідведення. У місцях загального користування встановили нові двері.
Наразі будівельники продовжують демонтаж пошкоджених конструкцій та відновлюють вхідні групи.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, суперечка навколо пошкодженого російськими обстрілами багатоповерхового будинку по вулиці Леся Сердюка, 56, що на Північній Салтівці, триває. Попри ухвалене рішення про відновлення дому частина мешканців наполягає на його демонтажі. Раніше вони звернулися до суду — такого позову в Харкові ще не було.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, дім, новини Харкова;
Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2026 в 17:55;