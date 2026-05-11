Як відновлюють пошкоджений обстрілами будинок на Олексіївці (фото)

На проспекті Людвіга Свободи у Харкові триває відновлення багатоквартирного будинку, який зазнав руйнувань внаслідок російських обстрілів, повідомили у міській раді.

Внаслідок обстрілів у будинку було вибито вікна, пошкоджено стіни, вхідні групи, перекриття, інженерні мережі, покрівлю та фасад.

Як розповіли в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже замінили пошкоджені вікна, відновили дах і стіни підвалу. Крім того, в будинку оновили системи опалення, водопостачання, водовідведення. У місцях загального користування встановили нові двері.

Наразі будівельники продовжують демонтаж пошкоджених конструкцій та відновлюють вхідні групи.

