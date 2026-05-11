Суспільство 17:55   11.05.2026
Олена Нагорна
Як відновлюють пошкоджений обстрілами будинок на Олексіївці (фото) Фото: Харківська міськрада

На проспекті Людвіга Свободи у Харкові триває відновлення багатоквартирного будинку, який зазнав руйнувань внаслідок російських обстрілів, повідомили у міській раді.

Внаслідок обстрілів у будинку було вибито вікна, пошкоджено стіни, вхідні групи, перекриття, інженерні мережі, покрівлю та фасад.

Як розповіли в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже замінили пошкоджені вікна, відновили дах і стіни підвалу. Крім того, в будинку оновили системи опалення, водопостачання, водовідведення. У місцях загального користування встановили нові двері.

Наразі будівельники продовжують демонтаж пошкоджених конструкцій та відновлюють вхідні групи.

Фото: Харківська міськрада

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, суперечка навколо пошкодженого російськими обстрілами багатоповерхового будинку по вулиці Леся Сердюка, 56, що на Північній Салтівці, триває. Попри ухвалене рішення про відновлення дому частина мешканців наполягає на його демонтажі. Раніше вони звернулися до суду — такого позову в Харкові ще не було. 

Рух перекриють у центрі Харкова у вівторок, тролейбуси змінять маршрути
11.05.2026, 18:46
Нова зброя по Харкову та пастка для «освободителей» в Куп'янську – огляд
11.05.2026, 17:32
Десять станцій метро в Харкові можуть стати доступнішими. Про що йдеться?
11.05.2026, 18:24
У двох районах Харкова не буде газу у вівторок — адреси
11.05.2026, 17:14
Ворог сьогодні, 11 травня, не атакував на Куп'янщині: дані Генштабу на 16:00
11.05.2026, 16:43
