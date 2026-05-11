У двох районах Харкова не буде газу у вівторок — адреси
У вівторок, 12 травня, буде тимчасово припинене газопостачання в Салтівському та Слобідському районах у зв’язку з роботами на системі.
Як повідомили у Харківській міській філії «Газмережі», блакитне паливо перекриють за такими вулицями, провулками та проїздом:
- проїзд Корсиківський — всі будинки
- вулиця Соїча — всі будинки
- вулиця Куп’янська — всі будинки
- вулиця Кошкіна — всі будинки
- провулок Корсиківський — всі будинки
- провулок Віленський — всі будинки
Окремі будинки на вулицях і проспектах:
- вулиця Георгія Тарасенка: буд. 119/1, 119, 121-М, 121, 145, 147
- проспект Героїв Харкова: буд. 122-Б, 122, 124, 124-А, 124/5-А, 124-В, 124/7, 124/3, 124/4, 187, 191, 193-Б, 193, 193-А
- провулок Бетховена: буд. 2
- проїзд Афанасія Фірсова: буд. 4, 4-А, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22
- вулиця Вузлова: буд. 28
Мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами. Послугу відновлять після завершення робіт та надання доступу до всіх приміщень для обстеження системи.
Нагадаємо, у Харківській міській філії «Газмережі» раніше повідомили, що фахівці проводитимуть роботи на системі газопостачання з 11 по 13 травня. У цей період у деяких будинках Київського району не буде блакитного палива.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: газ, газоснабжение, новини Харкова;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2026 в 17:14;