У двох районах Харкова не буде газу у вівторок — адреси

У вівторок, 12 травня, буде тимчасово припинене газопостачання в Салтівському та Слобідському районах у зв’язку з роботами на системі.

Як повідомили у Харківській міській філії «Газмережі», блакитне паливо перекриють за такими вулицями, провулками та проїздом:

проїзд Корсиківський — всі будинки

вулиця Соїча — всі будинки

вулиця Куп’янська — всі будинки

вулиця Кошкіна — всі будинки

провулок Корсиківський — всі будинки

провулок Віленський — всі будинки

Окремі будинки на вулицях і проспектах:

вулиця Георгія Тарасенка: буд. 119/1, 119, 121-М, 121, 145, 147

проспект Героїв Харкова: буд. 122-Б, 122, 124, 124-А, 124/5-А, 124-В, 124/7, 124/3, 124/4, 187, 191, 193-Б, 193, 193-А

провулок Бетховена: буд. 2

проїзд Афанасія Фірсова: буд. 4, 4-А, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22

вулиця Вузлова: буд. 28

Мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами. Послугу відновлять після завершення робіт та надання доступу до всіх приміщень для обстеження системи.

Нагадаємо, у Харківській міській філії «Газмережі» раніше повідомили, що фахівці проводитимуть роботи на системі газопостачання з 11 по 13 травня. У цей період у деяких будинках Київського району не буде блакитного палива.