«Перепив» норму в 11 разів: водій у Харкові хотів «відкупитись» за $500
Напередодні, 10 травня, близько 03:00 на вулиці Катаєва патрульні зупинили авто Chevrolet для перевірки. За даними правоохоронців, водій був п’яним.
«Під час спілкування з кермувальником поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд. Результат огляду склав 2,24 проміле алкоголю, що перевищило допустиму норму в понад 11 разів, з результатом огляду чоловік погодився», – розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Копи кажуть: аби уникнути адміністративної відповідальності водій почав пропонувати патрульним 500 доларів. Зазначається, що на попередження про кримінальну відповідальність чоловік не реагував.
Правоохоронці відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.
Нагадаємо, на Харківщині у квітні сталося 232 аварії. Унаслідок ДТП семеро людей загинули, 77 – отримали травми різного ступеня тяжкості, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, патрульна поліція, пьяный водитель;
Якщо вам цікава новина: ««Перепив» норму в 11 разів: водій у Харкові хотів «відкупитись» за $500»
Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2026 в 16:12;